Delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile su razmenu 314 zarobljenika, izjavio je u četvrtak specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, dodajući da je ostalo još mnogo posla kako bi se rat okončao.

Prva razmena posle pet meseci

- Danas su delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile razmenu 314 zarobljenika - prvu takvu razmenu u poslednjih pet meseci - napisao je Vitkof u objavi na mreži "Iks".

- Ovaj ishod postignut je kroz detaljne i produktivne mirovne pregovore. Iako je pred nama još mnogo posla, ovakvi koraci pokazuju da kontinuirani diplomatski angažman donosi opipljive rezultate i unapređuje napore za okončanje rata u Ukrajini.

Pregovori u Abu Dabiju ocenjeni kao "produktivni"

Glavni pregovarač Kijeva ocenio je prvi dan novih pregovora u Abu Dabiju, kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, "produktivnim", iako borbe u najsmrtonosnijem sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata i dalje traju.

Ukrajinski predsednikVolodimir Zelenski ranije je izjavio da Ukrajinaočekuje da će pregovori dovesti do nove razmene zarobljenika.

Očekuje se nastavak razgovora