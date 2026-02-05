PAO DOGOVOR U ABU DABIJU! Oglasio se Vitkof, Amerika, Ukrajina i Rusija se složile oko JEDNOG važnog pitanja, pregovori ocenjeni kao "produktivni"
Delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile su razmenu 314 zarobljenika, izjavio je u četvrtak specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, dodajući da je ostalo još mnogo posla kako bi se rat okončao.
Prva razmena posle pet meseci
- Danas su delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile razmenu 314 zarobljenika - prvu takvu razmenu u poslednjih pet meseci - napisao je Vitkof u objavi na mreži "Iks".
- Ovaj ishod postignut je kroz detaljne i produktivne mirovne pregovore. Iako je pred nama još mnogo posla, ovakvi koraci pokazuju da kontinuirani diplomatski angažman donosi opipljive rezultate i unapređuje napore za okončanje rata u Ukrajini.
Pregovori u Abu Dabiju ocenjeni kao "produktivni"
Glavni pregovarač Kijeva ocenio je prvi dan novih pregovora u Abu Dabiju, kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, "produktivnim", iako borbe u najsmrtonosnijem sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata i dalje traju.
Ukrajinski predsednikVolodimir Zelenski ranije je izjavio da Ukrajinaočekuje da će pregovori dovesti do nove razmene zarobljenika.
Očekuje se nastavak razgovora
Vitkof je dodao da će se razgovori nastaviti i da se u narednim nedeljama očekuje dodatni napredak. Nije izneo detalje o tome koliko će zarobljenika razmeniti svaka od zemalja, a Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar van redovnog radnog vremena.