Delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile su razmenu 314 zarobljenika, izjavio je u četvrtak specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, dodajući da je ostalo još mnogo posla kako bi se rat okončao.

Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew

Prva razmena posle pet meseci

- Danas su delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije dogovorile razmenu 314 zarobljenika - prvu takvu razmenu u poslednjih pet meseci - napisao je Vitkof u objavi na mreži "Iks".

- Ovaj ishod postignut je kroz detaljne i produktivne mirovne pregovore. Iako je pred nama još mnogo posla, ovakvi koraci pokazuju da kontinuirani diplomatski angažman donosi opipljive rezultate i unapređuje napore za okončanje rata u Ukrajini.

Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Pregovori u Abu Dabiju ocenjeni kao "produktivni"

Glavni pregovarač Kijeva ocenio je prvi dan novih pregovora u Abu Dabiju, kojim posreduju Sjedinjene Američke Države, "produktivnim", iako borbe u najsmrtonosnijem sukobu u Evropi od Drugog svetskog rata i dalje traju.

Ukrajinski predsednikVolodimir Zelenski ranije je izjavio da Ukrajinaočekuje da će pregovori dovesti do nove razmene zarobljenika.

Tramp je dočekao Zelenskog u svojoj rezidenciji na Floridi Foto: JOE RAEDLE / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP, JIM WATSON / AFP / Profimedia

Očekuje se nastavak razgovora

Vitkof je dodao da će se razgovori nastaviti i da se u narednim nedeljama očekuje dodatni napredak. Nije izneo detalje o tome koliko će zarobljenika razmeniti svaka od zemalja, a Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar van redovnog radnog vremena.

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

