Slušaj vest

Čed Ajers, bivši pomoćnik vođe Specijalne policijske jedinice (SWAT) rekao je u četvrtak za "FOX & Friends" da veruje da će FBI istražiti „sve i svakoga u ovom trenutku“ u potrazi za nestalom Nensi Gatri (84), majkom poznate voditeljke američke televizije NBC Savane Gatri.

Ajers je ovo izjavio nakon što su ćerka Savana Gatri i njena braća i sestre objavili video u kojem su uputili emotivnu javnu molbuza svoju nestalu majku, nakon čega je američki predsednik Donald Tramp naredio da se sve raspoložive federalne snage uključe u potragu.

Kovoditelj Brajan Kilmid ga je pitao: „Da li je bezbedno reći da ako gledamo tri člana porodice kako daju ovu molbu potencijalnim otmičarima, da su eliminisani kao osumnjičeni?

„Ne bih išao tako daleko. Mislim, ovo se skoro vraća na slučaj Suzan Smit... gde ona, znate, mislim da su već znali da je osumnjičena. Dozvolili su joj da se pojavi u medijima i da se izjasni. 'Gde su moja deca? Ko je ovo uradio mojoj deci?' „Dakle, ne bih rekao da je to 100% tačno“, odgovorio je Ajers, misleći na majku iz Južne Karoline koja je ubila svoja dva mala sina 1994. godine.

„Mislim da će FBI u ovom trenutku ispitati sve i svakoga“, dodao je Ajers.

1/8 Vidi galeriju Voditeljka NBC Savana Gatri Foto: RW / imago stock&people / Profimedia, Evan Agostini/Invision

Obraćanje Savane Gatri javnosti: Spremni smo da razgovaramo

Foks njuz prenosi da je Savana Gatri započela obraćanje na Instagramu zahvalivši se pristalicama na molitvama, a zatim opisala majku kao srce njihove porodice i uputila direktan apel za kontakt, naglašavajući krhko zdravlje Nensi Gatri i hitnu potrebu starice za lekovima.

- Ona je bez ikakvih lekova. Potrebni su joj da bi preživela. Ne treba da pati. I mi smo čuli izveštaje u medijima o pismu sa zahtevom za otkup. Kao porodica, činimo sve što možemo. Spremni smo da razgovaramo. Međutim, živimo u svetu gde se glasovi i slike lako manipulišu. Moramo bez sumnje da znamo da je živa i da je držite. Želimo da čujemo od vas i spremni smo da slušamo. Molimo vas da nas kontaktirate - kazala je poznata voditeljka koja je za NBC trebalo da pokriva Zimske olimpijske igre u Italiji, ali je nakon nestanka majke u Milano otišla njena zamena.

Savana Gatri se direktno obratila i majci, nadajući se da će ona moći da je čuje.

- Mama? Ako ovo čuješ, ti si jaka žena... Svi te traže, mama, svuda. Nećemo se smiriti, tvoja deca se neće smiriti dok ponovo ne budemo zajedno... Molimo se bez prestanka i radujemo se unapred danu kada ćemo te ponovo držati u naručju. Volimo te - poručila je ona u ime porodice.

Donald Tramp pruža pomoć u potrazi za Nensi

Američki predsednik Donald Tramp je pružio veliku pomoć u potrazi za Nensi Gatri.

- Razgovarao sam sa Savanom Gatri i obavestio je da naređujem SVIM federalnim snagama reda da budu na raspolaganju porodici i lokalnim snagama reda, ODMAH. Ulažemo sve resurse da njenu majku bezbedno vratimo kući. Molitve naše nacije su uz nju i njenu porodicu.“ BOŽE BLAGOSLOVI I ZAŠTITI NENSI! - napisao je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Pronađene kapi krvi kod ulaza u kuću

Ranije istog dana, istražitelji su se vratili u kuću nestale Nensi u Arizoni, dok nastavljaju da traže dojave od ljudi koji nešto znaju o ovom slučaju.

Nekoliko policajaca juče je viđeno i u kući Savanine sestre Eni Gatri, koja je udaljena svega nekoliko kilometara od kuće nestale Nensi Gatri.

Nije jasno zašto su bili tamo, ali su unutra uneli neku opremu.

Nensi Gatri je poslednji put viđena u svojoj kući u Tusonu oko 21:30 sati u subotu.

Kris Nanos, šerif okruga Pima, kazao je u ponedeljak da je "zaista u pitanju krivično delo"“.

Izvor iz policije rekao je za Foks njuz da su pronađene "kapi krvi" koje su vodile od ulaza u kuću niz pristupnu stazu sve do lokalnog puta.

Nanos je rekao da Nensi Gatri nije prisustvovala crkvenoj službi u nedelju, dodajući da je njenu porodicu o odsustvu obavestio vernik crkve.

Zvaničnici su rekli da su članovi porodice otišli ​​u kuću Nensi Gatri oko 11 časova i proveli neko vreme tražeći je, a zatim su pozvali policiju oko podneva.

Nanos je za Njujork tajms kazao da je Nensi Gatri večerala u subotu sa ćerkom Eni i zetom Tomazom Čionijem.

Dodao je da je Čioni nakon toga odvezao Nensi Gatri do njene kuće i pobrinuo se da uđe unutra.

Zvaničnik kancelarije šerifa okruga Pima rekao je u ponedeljak za Foks njuz da veruju da je Nensi Gatri ili kidnapovana ili oteta.

Nakon konferencije za novinare u utorak, iz te kancelarije je poručeno otkrila je da su "svesni" izveštaja o mogućoj poruci sa zahtevom za otkupninu nakon što je sajt TMZ navodno došao do pisane prepiske u kojoj se zahteva "značajna količina" novca u zamenu za povratak starice.

Bela kuća je takođe komentarisala nestanak Nensi Gatri.