Ime Džefri Epstajn već godinama je sinonim za najmračnije mreže moći, trgovinu decom, seksualno zlostavljanje i veze sa političkom, finansijskom i akademskom elitom Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, dokumenti američkog Ministarstva pravde pokazuju da se u tim dosijeima ne pominju samo pojedinci, već i države - među njima i zemlje iz našeg regiona. Konkretno, reč je o Severnoj Makedoniji.

Da li je reč o pukoj naučnoj saradnji ili o delu šire mreže u kojoj su se granice etike, saglasnosti i kontrole lako prelazile, za Kurir televiziju, govorila je Ivona Talevska, predsednica Asocijacije novinara u Severnoj Makedoniji.

"Banka mozgova"

- Postupak je pokrenut od strane javnog tužilaštva po službenoj dužnosti, zbog navoda iz dokumenata u slučaju Džefrija Epstajna da su uzorci mozga preminulih osoba iz zemlje, iz psihijatrijskih ustanova - navodno transportovani u Sjedinjene Američke Države u svrhu naučnih istraživanja - rekla je Ivona i dodala:

Ivona Talevska, predsednica Asocijacije novinara u Severnoj Makedoniji Foto: Kurir Televizija

- Uzimajući u obzir prirodu ovih navoda, koji uključuju obradu, zamrzavanje i transport ljudskog tkiva, kao i moguća kršenja zakonskih i etičkih standarda u vezi sa ljudskim tkivima i uzorcima, javno tužilaštvo je pokrenulo postupak kako bi ispitalo sve indicije o eventualnom postojanju elemenata krivičnih dela koja se gone po službenoj dužnosti.

Uzorci iz psihijatrijskih ustanova u fokusu istrage

Novinarka koja je istraživala ovu temu istakla je da su službenici carine bili iznenađeni kada su čuli da se moždano tkivo iz Makedonije, iz psihijatrijskih ustanova, izvozilo u inostranstvo, jer o tome nisu imali nikakve podatke

- Na pitanja da li su porodice tih preminulih osoba uopšte znale da je moždano tkivo njihovih najbližih transportovano u svrhu naučnih istraživanja i da li su dale saglasnost nije uspela da dobije odgovore, niti je nastavila svoje istraživanje, jer je profesor sa prestižnog njujorškog Univerziteta Kolumbija, koji je bio deo ovog procesa i u čijem su okviru mozgovi iz Makedonije završavali u SAD, nakon što ga je kontaktirala, vrlo brzo došao u Makedoniju, stupio u kontakt sa njom i započeo pritiske da ne objavljuje ništa u vezi s tim - navela je Ivona i dodala:

Pitanja i dalje otvorena

- Za sada, jedina dostupna informacija jeste tvrdnja da su porodice navodno dale saglasnost, dok se trenutno pregledava dokumentacija iz perioda od 1990. do 2010. godine kako bi se utvrdilo da li je sve rađeno u skladu sa zakonom. U ovom procesu, prema dostupnim podacima, nisu učestvovali samo profesor sa Univerziteta Kolumbija, već i psihijatrijske ustanove u Severnoj Makedoniji.

Epstajnovo ime ponovo otvorilo mračna pitanja Izvor: Kurir televizija

