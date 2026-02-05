Slušaj vest

Britanski premijer Kir Starmer izvinio se danas žrtvama Džefrija Epstina zbog imenovanja Pitera Mendelsona za ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu, uprkos njegovim vezama sa finansijerom.

Starmer je rekao da je Mendelson "prikazao Epstajna kao nekoga koga jedva poznaje".

"Žao mi je što sam poverovao Mendelsonovim lažima i imenovao ga", rekao je premijer.

Starmer je otpustio Mendelsona u septembru nakon što su objavljeni imejlovi koji pokazuju da je održavao prijateljske veze s Epstajnom i nakon osude pokojnog finansijera 2008. zbog seksualnih prestupa.

Fotografija Pitera Mendelsona iz Epstajnovoh fajlova Foto: Ministarstvo pravde SAD

Premijer se sada suočava sa novim pritiskom zbog nedavno objavljenih dokumenata koji otkrivaju detalje o Mendelsonovom bliskom odnosu s Epstajnom.

Mendelson, član Doma lordova britanskog parlamenta, izjavio je ranije da nikada nije video mlade devojke na posedima Džefrija Epstajna.

U intervjuu za BBC, on je odbio da se izvini njegovim žrtvama zbog činjenice da je održavao prijateljstvo s Amerikancem, jer "nije bio svestan šta (Epstajn) radi".