STARMER SE IZVINIO EPSTAJNOVIM ŽRTVAMA! Britanski premijer se kaje zbog imenovanja ambasadora u SAD: Žao mi je što sam poverovao Mendelsonovim lažima
Britanski premijer Kir Starmer izvinio se danas žrtvama Džefrija Epstina zbog imenovanja Pitera Mendelsona za ambasadora Velike Britanije u Vašingtonu, uprkos njegovim vezama sa finansijerom.
"Žao mi je što sam poverovao Mendelsonovim lažima i imenovao ga", rekao je premijer.
Starmer je otpustio Mendelsona u septembru nakon što su objavljeni imejlovi koji pokazuju da je održavao prijateljske veze s Epstajnom i nakon osude pokojnog finansijera 2008. zbog seksualnih prestupa.
Premijer se sada suočava sa novim pritiskom zbog nedavno objavljenih dokumenata koji otkrivaju detalje o Mendelsonovom bliskom odnosu s Epstajnom.
Mendelson, član Doma lordova britanskog parlamenta, izjavio je ranije da nikada nije video mlade devojke na posedima Džefrija Epstajna.
U intervjuu za BBC, on je odbio da se izvini njegovim žrtvama zbog činjenice da je održavao prijateljstvo s Amerikancem, jer "nije bio svestan šta (Epstajn) radi".
(Kurir.rs/Beta)