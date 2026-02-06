Slušaj vest

Starlink internet terminali koje ruska vojska koristi na bojnom polju u Ukrajini su deaktivirani, objavila je Ukrajina u četvrtak, u potezu koji je jedan ukrajinski zvaničnik opisao kao „katastrofu“ za Moskvu jer je poremetio njene ofanzivne operacije u mnogim oblastima.

Ukrajinski zvaničnici su rekli da je Rusija koristila hiljade Starlink terminala na bojnom polju, a vojni analitičari su rekli da je to njihovu komunikaciju učinilo mobilnom i teškom za ometanje. Rojters nije mogao odmah da utvrdi obim deaktivacije.

Starlink satelitski internet servis milijardera Ilona Maska Foto: Shutterstock

Proces verifikacije

Ukrajina je prošle nedelje objavila da sarađuje sa Maskovim SpaceX-om kako bi blokirala upotrebu Starlink terminala u ruskim jurišnim dronovima i da pokušava da sastavi „belu listu“ svih ukrajinskih terminala kako bi ruski mogli biti deaktivirani.

„Starlinkovi uključeni u 'belu listu' rade, ruski terminali su već blokirani“, napisao je ministar odbrane Mihail Fedorov, koji je stupio na dužnost prošlog meseca, na aplikaciji Telegram, napominjući da je proces verifikacije u toku.

Mihail Fedorov, novi ministar odbrane Ukrajine Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia, Ukrinform / Shutterstock Editorial / Profimedia

SpaceX još nije odgovorio na zahtev za komentar. Mask je u nedelju rekao da su napori SpejsIksa da zaustavi neovlašćeno korišćenje Starlinka od strane Rusije izgleda uspeli. Serhij Beskrestnov, Fedorovljev savetnik, rekao je da je efekat deaktivacije već značajan.

Dronovi dugog dometa

„Neprijatelj nema samo problem na frontu, neprijatelj ima katastrofu“, rekao je. „Čitava komanda trupa je urušena. Jurišne operacije su zaustavljene u mnogim oblastima.“

Ukrajinska vojska se oslanja na desetine hiljada internet veza satelita Starlink za komunikaciju na bojnom polju i za upravljanje nekim misijama dronova.

Ukrajinski dronovi bacaju bombe po ruskoj pešadiji u Kurskoj oblasti Foto: Printscreen/Facebook

Ukrajinska vojska je ove nedelje objavila da je pronašla Starlink terminale na dronovima dugog dometa koji se koriste u ruskim napadima. Izvor u ukrajinskoj vojsci na istočnom frontu rekao je Rojtersu da ruske trupe imaju značajne probleme sa komunikacijom, sa skoro svakom prekidom veze preko Starlinka. Rojters još uvek nije mogao nezavisno da potvrdi ovu informaciju.

(Kurir.rs/Index.hr)

