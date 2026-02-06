Slušaj vest

Vlada Slovenije je na današnjoj sednici u Dravogradu utvrdila okvir za pripremu zakonskog ograničenja upotrebe društvenih mreža za mlađe od 15 godina.

Po rečima potpredsednika Vlade Mateja Arčona, inicijativu je pripremilo Ministarstvo kulture, a pre usvajanja zakonskih mera o tome će se izjasniti struka i Ministarstvo za digitalnu transformaciju.

Arčon je dodao da su se na ovakav korak odlučili po uzoru na druge države.

"U svetu i u Evropi ovo je poslednjih nedelja i meseci aktuelna tema, a time mi, kao Vlada, pokazujemo da nam je stalo do naše dece", rekao je Arčon i u tom kontekstu pomenuo regulaciju Tik Toka i Snepčeta (Snapchat), prenela je Slovenačka novinska agencija.

"Podlogu će dopuniti struka, a pripremiće se i zakonska osnova za organičenje upotrebe društvenih mreža, naravno u smislu zaštite dece i maloletnika" kazao je Arčon.

Australija je kao prva država u decembru uvela zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina, nakon čega su u Evropi isti korak najavile Francuska, Danska i Grčka, dok su ove nedelje to najavile i Španija i Portugal.

Evropski parlament je u novembru prošle godine usvojio neobavezujuću rezoluciju u kojoj se poziva na starosnu granicu od 16 godina za upotrebu društvenih mreža, platformi za deljenje video snimaka i alata veštačke inteligencije.

Deca od 13 do 16 godina imala bi pristup samo uz dopuštenje roditelja ili staratelja.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u septembru prošle godine govorila je da Evropska unija mora razmisliti o uvođenju dobnog ograničenja za korišćenje društvenih mreža.

Tim povodom najavila je formiranje stručnog panela, koji će pripremiti preporuke o daljim akcijama.