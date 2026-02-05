Slušaj vest

OKO 130 vatrogasaca danas se bori sa požarom u naučno-istraživačkom centru na jugozapadu Nemačke, za koji je portparol ustanove rekao da je izbio u sistemu napajanja akceleratora čestica, izvestio je Reuters.

Snimci lokalne televizije prikazivali su guste stubove dima kako se uzdižu iz Centra GSI Helmholtz za istraživanje teških jona u gradu Darmštatu.

Evakuacija bez povređenih

„Objekat je evakuisan, nema povređenih i nije došlo do ispuštanja opasnih materija“, rekao je portparol GSI-ja. Dodao je da je požar izazvao kratak spoj u visokonaponskom napajanju akceleratora.

Drugi portparol centra ranije je novinarima na terenu rekao da je požar oštetio kablove, električnu opremu i kancelarijski nameštaj.

Šta rade akceleratori teških jona?

Akceleratori teških jona koncentrišu pozitivno naelektrisane atome u snopove i ubrzavaju ih do izuzetno velikih brzina unutar magnetnih polja.

Na internet stranicama centra navodi se da se postrojenje koristi za rad međunarodnih istraživača koji „stiču uvid u gradivne elemente materije i evoluciju svemira“. Ta istraživanja, kako se navodi, doprinose razvoju novih primena u tehnologiji i medicini, uključujući lečenje raka.

Bezbednosne mere i dalji tok intervencije

Akceleratori čestica mogu predstavljati bezbednosni rizik jer tokom rada emituju jonizujuće zračenje, navodi američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA). Ipak, zvaničnik zadužen za radiološku zaštitu rekao je Reutersu da nije bilo potrebe za njihovim angažovanjem.

Stanovnicima koji žive u blizini postrojenja savetovano je da, iz predostrožnosti, drže zatvorena vrata i prozore i isključe ventilacione sisteme.

Gašenje požara potrajaće do kasno uveče

Operacija gašenja požara trebalo bi da potraje do kasno u četvrtak, rekao je portparol vatrogasne jedinice na mestu događaja.