POSLE 4 GODINE NAPOKON SLOBODNI: Ukrajinski zarobljenici stigli kući, fotografije govore više od reči! (FOTO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je objavio da se 157 ljudi puštenih iz ruskog zatočeništva vratilo u Ukrajinu, uključujući vojnike i civile.
Uz objavu na platformi X, podelio je fotografije puštenih ratnih zarobljenika, ogrnutih ukrajinskim zastavama, što je izazvalo burne reakcije javnosti.
„Vraćamo kući naše ljude - 157 Ukrajinaca. Ratnici iz Oružanih snaga, Nacionalne garde i Državne granične službe. Vojnici, podoficiri i oficiri. Civili se takođe vraćaju zajedno sa našim braniocima. Većina njih je u zatočeništvu od 2022. godine“, napisao je Zelenski.
Razmena posle duge pauze
Zelenski je naglasio da je današnja razmena izvršena posle duge pauze i da je njena implementacija od ključne važnosti.
„Današnja razmena je došla posle duge pauze i izuzetno je važno što smo uspeli da je ostvarimo. Zahvaljujem svima koji rade na tome da se ove razmene ostvare, kao i svima na frontu koji doprinose proširenju ukrajinskog fonda za razmenu. Bez odlučnosti naših ratnika, takve razmene bi bile nemoguće“, rekao je.
Dodao je da svaki uspeh ukrajinskih snaga na terenu direktno doprinosi mogućnosti da se Ukrajinci vrate kući iz Rusije. „Svaki rezultat koji postignu naše jedinice istovremeno održava mogućnost vraćanja Ukrajinaca kući iz Rusije“, napisao je Zelenski.
Cilj je povratak svih zarobljenika
Ukrajinski predsednik je naglasio da će Kijev nastaviti da radi na oslobađanju svih koji su još uvek u zatočeništvu.
„Nastavićemo da radimo na oslobađanju našeg naroda iz zatočeništva. Moramo vratiti sve – i to ćemo svakako učiniti. Radimo na svakom imenu kako bi svaka porodica konačno mogla da dočeka svoje voljene kući“, rekao je Zelenski.
Razmena dogovorena na mirovnim pregovorima
Današnje oslobađanje usledilo je nakon što su delegacije iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država postigle sporazum o razmeni zarobljenika.
Specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof objavio je u četvrtak da je dogovoreno ukupno 314 zarobljenika, što je prva takva razmena u poslednjih pet meseci.
„Danas su delegacije iz Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije pristale na razmenu 314 zarobljenika, što je prva takva razmena u poslednjih pet meseci“, napisao je Vitkof na platformi X.
Očekuje se nastavak razgovora
Dodao je da je sporazum postignut na mirovnim pregovorima, koje je opisao kao detaljne i produktivne, i napomenuo da takvi koraci pokazuju kako kontinuirano diplomatsko angažovanje može doneti opipljive rezultate i ojačati napore za okončanje rata u Ukrajini.
Razgovori se nastavljaju u Abu Dabiju, a Vitkof je najavio da se očekuje dalji napredak u narednim nedeljama, prenosi Rojters.
(Kurir.rs/Index.hr)