Natalija Bakšejev i njen suprug Dmitrij uhapšeni su 2017. godine nakon što je raskomadano telo pronađeno u vojnoj bazi u kojoj su tada živeli. Policija je potvrdila da je veći broj prehrambenih proizvoda i komada mesa pronađenih u njihovom domu bio podvrgnut DNK analizama, kako bi se utvrdilo da li potiču od ljudi.

Upozorenje: tekst sadrži uznemirujuće detalje.

Zločini Bakšejevih otkriveni su slučajno, kada je Dmitrij izgubio mobilni telefon na kojem su se nalazile fotografije sa ljudskim ostacima, uključujući i snimke na kojima u ustima drži odsečenu ljudsku ruku. Telefon sa eksplicitnim fotografijama pronašli su putari koji su izvodili radove na lokalnom putu i odmah obavestili policiju.

Nakon toga, u vojnoj akademiji u kojoj je bračni par živeo, pronađeno je telo 35-godišnje žene. Telo je bilo raskomadano, a u blizini je, prema navodima medija, pronađena i torba sa ličnim stvarima žrtve. Tokom ispitivanja Dmitrij je u početku tvrdio da je ostatke slučajno pronašao u žbunju, ali je kasnije priznao da je ubio ženu.

Par je, prema dostupnim informacijama iz tog perioda, nakon ubistva nastavio da živi u hostelskom smeštaju u okviru vojnog kompleksa, iako su ranije bili zaposleni na toj lokaciji. Rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova tada je potvrdilo da je muškarac sa fotografija identifikovan i uhapšen.

Delovi tela u teglama

Ruski državni mediji su nakon hapšenja objavili snimke na kojima se vidi kako policija pretražuje dom bračnog para. Na snimcima su se mogli videti brojni delovi ljudskog tela, od kojih su neki bili sačuvani u teglama sa fiziološkim rastvorom. U podrumu i okolini zgrade pronađeni su dodatni posmrtni ostaci, dok su sporni uzorci poslati na veštačenje.

U saopštenju Istražnog komiteta Krasnodarskog kraja navedeno je da su tokom pretresa "u kuhinji zaplenjeni ostaci hrane i zamrznuti komadi mesa nepoznatog porekla". Dodato je da su sprovedena forenzička ispitivanja kako bi se utvrdilo da li je reč o ljudskim ili životinjskim ostacima.

Prema pisanju ruskih medija iz tog vremena, fotografije pronađene u stanu i na mobilnim telefonima ukazivale su na mogućnost da su zločini započeli još pre gotovo dve decenije. Jedna od fotografija nosila je datum 28. decembar 1999. godine i, prema navodima medija, prikazivala je ljudsku glavu serviranu na tanjiru sa voćem.

Policija je tada potvrdila da je bračni par zadržan u pritvoru zbog osnovane sumnje na ubistvo, dok su se dalje istrage i biološka ispitivanja nastavila.

Žrtva

Dmitrij Bakšejev (28. januar 1982. - 16. februar 2020.)

Natalija Bakšejeva (rođena 25. januara 1975.) su osuđeni za ubistvo i zatvoreni 2019. godine.

Natalija je jedno vreme radila kao viša medicinska sestra u sanitarnom odeljenju Krasnodarske više vojne avijacijske škole pilota "A. K. Serov", ali je otpuštena zbog alkoholizma. Dmitrij je ranije bio osuđivan za pljačku i krađu automobila, a u vreme zločina radio je kao majstor za popravku stanova.

Bakšejevi su zajedno živeli od 2012. godine u školskom domu, a sobu je Natalija nasledila od svog prethodnog supruga. Par je vodio antisocijalan način života.

Kako je istraga kasnije utvrdila, žrtva Bakšejevih bila je stanovnica Krasnodara, Elena Vahruševa. Ubistvo se dogodilo 8. septembra 2017. godine, tokom zajedničkog konzumiranja alkohola, kada je izbila svađa između Natalije i Elene.

Natalija je potom nagovorila supruga da ubije Elenu, a i sama je aktivno učestvovala u zločinu. Elena je preminula od posledica višestrukih ubodnih rana. Nakon toga, Bakšejevi su raskomadali telo — deo posmrtnih ostataka zadržali su u svom stanu, dok su ostale bacili u okolini.

Dana 28. septembra 2017. godine, Vadim Bugaenko, tadašnji šef Istražnog odeljenja za Krasnodarski kraj, izjavio je novinarima da posmrtni ostaci pronađeni u stanu Bakšejevih pripadaju jednoj osobi.

Presuda

Natalija Bakšejeva osuđena je u februaru 2019. godine. Sud ju je proglasio krivom za podsticanje na ubistvo i izrekao joj kaznu od 10 godina u kaznenoj koloniji i godinu i po dana zatvora. Natalija se žalila na odluku, ali je kazna ostala nepromenjena.

Dmitrij Bakšejev osuđen je 28. juna 2019. godine na 12 godina i dva meseca zatvora u ustanovi sa maksimalnim obezbeđenjem. Pored zatvorske kazne, izrečene su mu i mere obaveznog nadzora i psihijatrijskog lečenja. Dimitrij Bakšejev je preminuo 16. februara 2020. godine od nelečenog dijabetesa tipa 1, dok je bio u pritvoru.

Glasine i spekulacije

Nakon zastrašujućeg čina gradom su se širile glasine, prema kojima je bračni par navodno lovio ljude još od 1999. godine. Prema tim glasinama, navodno su mučili svoje žrtve pre ubistva i pripremali razna jela od njihovih tela, dok su ostatke čuvali u konzerviranom obliku.

Prema početnim, ali nikada potvrđenim izveštajima, Natalija je navodno snabdevala školu u kojoj je radila konzerviranim ljudskim mesom. Kasnije su se pojavile i tvrdnje da su Bakšejevi takvu hranu distribuirali ugostiteljskim objektima u Krasnodaru, ali su te informacije ubrzo demantovane.

Mediji su takođe prenosili navode da je Dmitrij Bakšejev navodno priznao ubistvo počinjeno 2012. godine, dok je Natalija priznala čak 30 ubistava. Međutim, Istražni komitet Ruske Federacije više puta je saopštio da ne postoje dokazi o seriji ubistava ili kanibalizmu, te da je u slučaju Bakšejevih utvrđeno samo jedno ubistvo.