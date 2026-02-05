Slušaj vest

Osuđeni seksualni prestupnik i pedofil, Džefri Epstajn je navodno naredio da se dve devojke sahrane u blizini njegovog ranča nakon što su zadavljene tokom "grubog, fetiš seksa", navodi se u imejlu objavljenom u najnovijim Epstajnovim dosijeima.

Imejl, koji je poslala osoba koja tvrdi da je radila za Epstajna, takođe sadrži linkove koji navodno prikazuju pokojnog pedofila kako se upušta u seksualne odnose sa maloletnim devojčicama.

Prepiska, prvo poslata muškarcu po imenu Edi Aragon 21. novembra 2019. godine, pre nego što je prosleđena FBI-ju, objavljena je kao deo tri miliona dokumenata iz Epstajnovih dosijea koje je u petak objavilo Ministarstvo pravde SAD.

U imejlu pod nazivom "Poverljivo: Džefri Epstajn", osoba, čije je ime redigovano, tvrdila je da je "bila tamo i sve videla, kao bivši zaposleni u Zorou".

Tvrdili su da su devojčice sahranjene po naređenju Epstajna i "Madam G", za koju se veruje da je Gislejn Maksvel, na ranču Zoro, prostranom imanju seksualnog prestupnika u Novom Meksiku, za koje se dugo pričalo da je služilo kao jedno od njegovih privatnih igrališta za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima.

Mejl u kom se navodi da su devojke sahranjenje na ranču Foto: Department of Justice

Sadržaj mejla:

- Edvarde. Ovo je osetljivo, tako da će ovo biti prvi i poslednji imejl u zavisnosti od vašeg nahođenja. Možete da izaberete da ga uzmete ili da ga odbacite, ali ovo dolazi od osobe koja je bila tamo i sve videla, kao bivši zaposleni u Zorou. Materijal ispod je uzet iz kuće Džefrija Epstajna kao moje osiguranje u slučaju budućih tužbi protiv Epstajna. Izvinjavam se, ali bez dodatnih pitanja - navodi se na početku mejla i dodaje:

- Ono što je osuđujuće u vezi sa Džefrijem Epstajnom tek treba da bude napisano. Da li ste znali da su negde u brdima izvan Zoroa dve devojke iz inostranstva sahranjene po naređenju Džefrija i Madam G? Obe su umrle davljenjem tokom grubog, fetiš seksa.

Pošiljalac je takođe uključio linkove do video snimaka koji tvrde da prikazuju Epstajna kako ima seksualne odnose sa maloletnicama, grupne odnose i seksualne činove sa devojkama mlađim od 18 godina.

Zatim je pošiljalac zahtevao isplatu jednog bitkoina u zamenu za video i informacije.

Imejl je prosleđen FBI-ju samo tri meseca nakon što je Epstajn umro dok je bio pritvoren u Metropolitanskom popravnom centru u Njujorku. Dokumenti objavljeni kao deo Epstajnovih dosijea takođe pokazuju da je osuđeni seksualni prestupnik takođe nameravao da ostavi svoje imanje Zoro svojoj beloruskoj devojci Karini Šuljak.

Šta je Zoro i otkud u njegovom vlasništvu

Epstajn je kupio Zoro ranč 1993. godine od Brusa Kinga, bivšeg trostrukog guvernera Novog Meksika — zemljište veličine oko 33.670 ari, koje je okruženo pustinjom, a uključuje i luksuzno imanje od 24,8 ari, plus smeštaj za goste, osoblje i nekoliko pomoćnih zgrada.

Takođe ima vatrogasnu stanicu, štale za konje, grejanu garažu sa sedam mesta, plastenik za uzgoj svežih proizvoda, ispašu stoke i privatnu pistu, hangar i heliodrom.

Epstajn je posedovao imanje do svoje smrti, a 2021. godine se našlo na oglasu za prodaju za 27,5 miliona dolara. Ipak, ta cena je kasnije smanjena na 18 miliona dolara, a ranč je 2023. godine prodat po neotkrivenoj ceni društvu sa ograničenom odgovornošću koje je preimenovalo imanje u San Rafael Ranč, ali čiji je vlasnik obavijen velom tajne.

Epstajn je koristio Zoro Ranč kao izolovano utočište i igralište za VIP goste koji su mogli da dolaze i odlaze diskretnije nego što su mogli čak i na Litl Sent Džejms, njegovo privatno karipsko ostrvo kod Sent Tomasa.

Ko je bio Džefri Epstajn?

Džefri Epstajn bio je američki finansijer i investitor, poznat po ogromnom bogatstvu i društvenim vezama sa slavnim i moćnim ljudima, uključujući političare, kraljevske porodice i poznate ličnosti.

Karijeru je započeo u finansijama, prvo u učestalom radu u investicionim bankama, a potom je osnovao sopstvenu firmu koja je upravljala bogatstvom ultrabogatih klijenata.

Epstajn je postao najpoznatiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje maloletnica, koje su ga dovodile u veze sa međunarodnim skandalima i kriminalnim istragama.

Bio je osuđen za seksualne prestupe u 2008. godini na 13 meseci zatvora, a u avgustu 2019. pronađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku pod okolnostima koje su izazvale brojne teorije zavere.

Njegova mreža i dalje je predmet istraga i otkrića, uključujući i dokumente i snimke koji povezuju moćne ličnosti i kriminalne aktivnosti.