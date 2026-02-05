Slušaj vest

Dečak (15) uhapšen je u Velikoj Britaniji zbog sumnje da je pokušao da ubije nastavnika u školi!

Dečak se sumnjiči da je nastavnika napao u školi u Milford Hejvenu, a policija je uletela u školu nakon što je stigla prijava da je maloletnik nasrnuo na nastavnika.

Iz policije su naveli da je nastavnik povređen, ali su rekli da se ne radi o ubodu nožem.

"Možemo da potvrdimo da je policija u osnovnoj školi Milford Hejven nakon prijave o napadu učenika koji je mahao oružjem u školi oko 15:20 časova", rekao je načelnik škole Kris Niv, prenosi Sky News.

"Povreda nastavnika nije ubod nožem. Blokada je sprovedena, ali je sada ukinuta. Nastavnik prima medicinsku pomoć zbog povreda", naveli su.

Kako ističu, u napadu nije bilo drugih povređenih lica.

"Svi učenici na lokaciji su bezbedni i većina je otišla kući. Policija ostaje u školi", dodaje se u saopštenju.

Kako navode iz polije, petnaestogodišnji dečak je uhapšen zbog sumnje na pokušaj ubistva i nalazi se u policijskom pritvoru.