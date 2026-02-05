Slušaj vest

Moskva je više puta pokazala fleksibilnost pri rešavanju ukrajinskog sukoba, ali njeno strpljenje ima granice, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, povodom Dana diplomatskog radnika koji se obeležava 10. februara.

"Naša savest je čista i naše strpljenje nije bezgranično. Znate ruski karakter po poslovicama – sedam puta meri, jednom seci. Mi smo dugo merili i na osnovu toga donosili zaključke", poručio je Lavrov.

On je podsetio na inicijativu koja je dogovorena prošle godine u martu o prekidu vatre na energetskim objektima. Rusija se strogo pridržavala dogovora, dok ga je Kijev prekršio na stotine puta.

Podsetio je da su upravo Ukrajinci prvi počeli da gađaju energetske i druge civilne objekte, uključujući stambene zgrade i prodavnice.

"Imamo iskustvo ne samo da trpimo, jer 'trpeti' nije baš dobar glagol u ruskom jeziku, ali iskustvo prikupljanja razumevanja situacija je zaista veliko. To iskustvo ničemu nije naučilo naše evropske kolege, sa retkim izuzecima", dodao je Lavrov.

Osim toga, ukazao je na kršenje prava ruskog naroda na ukrajinskim teritorijama, poput ukidanja prava na korišćenje ruskog jezika. Ministar je upozorio da je ovo nešto o čemu nema pregovaranja. Budući da je Ukrajina članica UN, ona je u obavezi da osigura ovo pravo svim građanima, i ono ne može biti razmatrano kao predmet "ustupaka".

On je naglasio da Ukrajina koja potpiše sporazume "ne sme kršiti međunarodno pravo ili ukrajinski Ustav, koji garantuje prava nacionalnih manjina".

Ministar je ukazao na brojne primere fleksibilnosti Rusije u proteklih desetak godina. Zatim se osvrnuo i na plan američkog predsednika za rešavanje sukoba i podsetio da je ruska strana bila spremna da prihvati predloge SAD, "uzevši u obzir kompromise".

Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters

Zatim je, nakon Enkoridža, dugo čekala da objave da su se strane dogovorile i kakva odluka je donesena, ali sve do sada se ta verzija plana "prepravlja".

"U Enkoridžu smo prihvatili predlog administracije Trampa o Ukrajini. Ako ćemo muški, to je trebalo da znači da smo Ukrajinu sklonili u stranu sa našeg svetlog puta ka budućoj saradnji i procvatu", naveo je on.

Ali, kako je primetio, stalno se menjaju nekakvi novi uslovi i zahtevi Ukrajine prema Rusiji. Prema njegovim rečima, Ukrajina koju Rusija želi da vidi kao suseda mora biti neutralna i prijateljska.

"To mora biti prijateljska Ukrajina. Ne nužno saveznik, ali neutralna i prijateljska. A to, naravno, pretpostavlja poštovanje ne samo prava stanovnika teritorije koja će ostati ukrajinska, ne samo njihovih prava na pristup blagodetima civilizacije, toplini, hrani i vodi, već i njihovih osnovnih ljudskih prava, ako hoćete, uključujući jezik, obrazovanje i religiju", istakao je Lavrov.

On je istakao da je Rusija priznala Ukrajinu kao neutralnu, nenuklearnu državu.

"Kada smo 1991. godine priznali nezavisnost Ukrajine, priznali smo upravo takvu državu – vanblokovsku, neutralnu i bez nuklearnog oružja. Zato danas imamo apsolutno čistu savest", rekao je Sergej Lavrov u intervjuu za RT.

Lavrov je poručio da su Rusiji u Donbasu i Novorusiji važniji ljudi od teritorija.

"Nama čak teritorije i zemlja nisu toliko važni. Najvažniji su ljudi koji žive na tim teritorijama, čiji su preci tamo živeli", rekao je šef ruske diplomatije.