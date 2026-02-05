Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp podržao je danas mađarskog premijera Viktora Orbana pred izbore koji će se u toj zemlji održati 12. aprila, za koga je rekao da je "zaista snažan i moćan lider".

"Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim. Viktor Orban je pravi prijatelj, borac i pobednik i ima moju potpunu i apsolutnu podršku za reizbor za premijera Mađarske - on nikada neće izneveriti veliki narod Mađarske", kazao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je kazao da je Orban "zaista jak i moćan lider, sa dokazanim uspehom u postizanju fenomenalnih rezultata".

"On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod i voli ih, baš kao što ja radim za Sjedinjene Američke Države", istakao je Tramp.

Foto: Chris Kleponis / POOL/Polaris POOL

On je kazao da Orban "vredno radi na zaštiti Mađarske, razvoju ekonomije, stvaranju radnih mesta, promociji trgovine, zaustavljanju ilegalne imigracije i obezbeđivanju zakona i reda".

"Odnosi između Mađarske i Sjedinjenih Država dostigli su nove visine saradnje i spektakularnih dostignuća pod mojom administracijom, uglavnom zahvaljujući premijeru Orbanu. Radujem se nastavku bliske saradnje sa njim kako bi obe naše zemlje mogle dalje da unaprede ovaj ogroman put ka uspehu i saradnji", zaključio je Tramp.