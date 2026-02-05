Slušaj vest

Japanski grad Fujijoshida, smešten u blizini planine Fuji, otkazao je ovogodišnji čuveni festival cvetanja trešanja zbog, kako navode vlasti, neodrživog porasta broja turista koji ugrožava život lokalnog stanovništva. Zbog ogromnog priliva posetilaca grad se suočava sa hroničnim saobraćajnim gužvama i smećem, a neki stanovnici žalili su se da im turisti bez dozvole ulaze na posed i čak obavljaju nuždu u privatnim dvorištima, piše BBC.

"Snažno osećamo krizu“

Gradonačelnik Fujijoshide Shigeru Horiuchi objasnio je kako slikoviti krajolik ugrožava „miran život građana“. „Snažno osećamo krizu“, izjavio je ovog utorka prilikom objave odluke. „Kako bismo zaštitili dostojanstvo i životnu sredinu naših građana, odlučili smo da prekinemo desetogodišnji festival“, dodao je.

Od turističkog magneta do prevelikog tereta

Vlasti su 2016. godine počele da organizuju godišnji događaj u parku Arakurayama Sengen sa ciljem da povećaju privlačnost područja i broj posetilaca. Park nudi panoramski pogled na grad sa pagode i ima nekoliko lokacija koje su postale izuzetno popularne za fotografisanje na društvenim mrežama. Međutim, vlasti sada kažu da se broj posetilaca poslednjih godina „dramatično povećao, premašivši kapacitete grada i rezultirajući prekomernim turizmom, što ozbiljno utiče na životnu sredinu lokalnog stanovništva“.

Tokom vrhunca sezone cvetanja, u grad se dnevno sliva i do 10.000 posetilaca. Vlasti u saopštenju navode da je do porasta došlo „zbog faktora kao što su slab jen i eksplozivna popularnost potaknuta društvenim mrežama“.

Neprihvatljivo ponašanje

Gradske vlasti saopštile su da su turisti „bez dozvole otvarali vrata privatnih kuća kako bi koristili toalet“, ulazili na privatne posede, bacali smeće i „obavljali nuždu u dvorištima i galamili kada bi ih stanari na to upozorili“. Iako se festival neće održati, grad se i dalje priprema za povećan broj posetilaca tokom aprila i maja.

Nije prvi takav slučaj u Japanu

Ovo nije prvi put da su japanske vlasti morale da preduzmu mere zbog turista u potrazi za savršenom fotografijom. Godine 2024. u mestu Fujikawaguchiko postavljena je velika crna pregrada kako bi se blokirao jedan od najpoznatijih vidikovaca u zemlji i odvratili nepristojni turisti. Stanovnici su se žalili da strani posetioci bacaju smeće i nepropisno parkiraju.

Japan nije jedina zemlja koja se bori sa gužvama izazvanim turistima. U ponedeljak su italijanske vlasti uvele naknadu od 2 evra za pristup vidikovcu kod rimske Fontane di Trevi, koji je ranije bio besplatan.

Vlasti kažu da će prihod biti korišćen za upravljanje brojem turista i održavanje spomenika. U Veneciji, jednodnevni posetioci koji žele da uđu u grad određenim danima od aprila do jula moraju da plate 5 evra ako rezervišu unapred, odnosno 10 evra ako to učine u poslednjem trenutku.