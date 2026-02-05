Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da SAD i Rusija ne treba da produžavaju START, već da izrade novi sporazum.

"Sjedinjene Države su najmoćnija zemlja na svetu. Potpuno sam obnovio vojsku tokom svog prvog mandata, uključujući novo i mnogobrojno obnovljeno nuklearno oružje", naveo je Tramp.

Istakao je i da je sprečio izbijanje nuklearnih ratova širom sveta između Pakistana i Indije, Irana i Izraela, i Rusije i Ukrajine.

"Umesto da produžavamo 'NOVI START' (loše dogovoren sporazum Sjedinjenih Država koji se, pored svega ostalog, grubo krši), trebalo bi da naši nuklearni stručnjaci rade na novom, poboljšanom i modernizovanom Ugovoru koji može trajati dugo u budućnosti", napisao je Tramp na svojoj mreži "Trut soušl".

On je napomenuo da SAD nastavljaju da jačaju svoje vojne kapacitete u "nikad viđenim razmerama".

Foto: Printskrin Youtube

"Tokom svog prvog mandata, potpuno sam obnovio oružane snage. Takođe sam dodao Svemirske snage i nastavljam da obnavljam našu vojsku u razmerama kakve nikada ranije nisu viđene", istakao je američki predsednik.

Potpredsednik Saveta Federacije Konstantin Kosačov na Telegramu je objavio da prestankom važenja rusko-američkog Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START), zbog čega možemo samo da žalimo, svet ipak neće propasti i kako je dodao, rat neće početi, a trka u naoružanju, ako se i pojača, to neće biti višestruko.

"Imajući u vidu da su upravo SAD dosledno demontirale sporazume o protivraketnoj odbrani, o raketama srednjeg i kraćeg dometa i o otvorenom nebu, očigledna je jasna linija svih američkih administracija u ovom veku ka rušenju sistema kontrole naoružanja. Ipak, mogućnosti za očuvanje režima START-a i dalje postoje. Pre svega, na osnovu inicijative Vladimira Putina o spremnosti da se ograničenja iz ugovora poštuju de fakto. Sve zavisi od SAD, koje zasad ne pokazuju interesovanje za sudbinu START-a".

Rakete Foto: Shutterstock

Portparol ruskog lidera Vladimira Putina, Dmitrij Peskov podsetio je da važenje rusko-američkog Sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START) ističe danas, po okončanju tekućeg dana, a da Rusija to ocenjuje negativno.

Napomenuo je da je inicijativa Rusije u vezi sa START-om ostala bez odgovora.

"Važenje sporazuma se završava. To ocenjujemo negativno i u vezi s tim izražavamo žaljenje", naglasio je Peskov.

Međutim, dodao je da će, u svakom slučaju, Ruska Federacija zadržati svoj odgovoran i pažljiv pristup pitanju strateške stabilnosti u oblasti nuklearnog naoružanja.