Sledeći sastanci pregovaračkih timova Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije planirani su u bliskoj budućnosti i verovatno će biti održani u SAD, saopštio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

- Danas je stigao izveštaj našeg pregovaračkog tima nakon dva dana sastanaka i pregovora u Emiratima sa američkom i ruskom stranom - rekao je Zelenski u večernjem video obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je dodao da očekuje tim u Kijevu za potpuni izveštaj jer, kako je naveo, "o mnogim aspektima se ne može razgovarati preko telefona".

- Koliko već možemo da vidimo, dalji sastanci su planirani u bliskoj budućnosti. Najverovatnije u Americi - saopštio je Zelenski.

On je takođe izjavio da je ukrajinska strana spremna za sve radne formate koji zaista mogu približiti mir i učiniti ga pouzdanim, trajnim, i onim koji će "lišiti Rusiju apetita za dalju borbu".

Foto: SB2010 studio/Shutterstock, franckreporters/Shutterstock

- Važno je da se ovaj rat završi na način da Rusija nema nagradu za agresiju. To je jedan od ključnih principa koji obnavljaju i garantuju istinsku bezbednost - naglasio je predsednik Ukrajine.

Specijalni izaslanik predsednika SAD Država Stiv Vitkof saopštio je ranije danas da su u okviru drugih trilateralnih pregovora u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tokom dva dana delegacije Ukrajine, SAD i Rusije detaljno razmatrale nerešena pitanja, uključujući metode sprovođenja prekida vatre i praćenja prekida neprijateljstava, saopštio je ranije

Dodao je da je dogovoreno da delegacije izveste svoje prestonice o rezultatima i da nastave trilateralne razgovore u narednim nedeljama.

U Abu Dabiju su juče i danas održani razgovori delegacija SAD, Ukrajine i Rusije u okviru drugog trilateralnog sastanka sa ciljem unapređenja napora za okončanje rata u Ukrajini.