traga se za počiniocem
ČOVEK (57) ZAPALJEN, POLICIJA GA ZATEKLA SA OPEKOTINAMA PO CELOM TELU: Stravičan napad u Melburnu, stravični prizori na licu mesta! Traga se za počiniocem FOTO
Slušaj vest
Stravičan napad dogodio se danas u Melburnu, tokom kojeg je zapaljen muškarac.
Naime, hitne službe su oko 21 čas u četvrtak izašle na teren u kući u Bakus Maršu, na severozapadu grada.
Tamo su zatekli muškarca (57) sa opekotinama po telu.
On je helikopterom prevezen u bolnicu sa teškim opekotinama.
"Detektivi veruju da je muškarac zadobio povrede tokom napada“, saopštila je policija.
Niko za sada nije uhapšen, a istraga o okolnostima incidenta je u toku.
Pozivaju se svi koji su bili svedoci događaja da kontaktiraju policiju.
Kurir.rs/Daily Mail
Reaguj
Komentariši