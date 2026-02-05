Slušaj vest

Stravičan napad dogodio se danas u Melburnu, tokom kojeg je zapaljen muškarac.

Naime, hitne službe su oko 21 čas u četvrtak izašle na teren u kući u Bakus Maršu, na severozapadu grada.

Tamo su zatekli muškarca (57) sa opekotinama po telu.

On je helikopterom prevezen u bolnicu sa teškim opekotinama.

"Detektivi veruju da je muškarac zadobio povrede tokom napada“, saopštila je policija.

Niko za sada nije uhapšen, a istraga o okolnostima incidenta je u toku.

Pozivaju se svi koji su bili svedoci događaja da kontaktiraju policiju.

Kurir.rs/Daily Mail

