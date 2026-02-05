Slušaj vest

Bela kuća danas je odbacila zahtev Kube da se razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama odvijaju samo na ravnopravnoj osnovi, a portparol Karolina Livit je saopštila da su u toku diplomatski kontakti sa tom zemljom.

- Mislim da bi, s obzirom na činjenicu da je kubanska vlada na izdisaju i da je njena zemlja pred kolapsom, trebalo da budu mudri u svojim izjavama upućenim predsedniku Sjedinjenih Država - rekla je Livit na konferenciji za novinare, kao odgovor na komentare kubanskog predsednika Migela Dijaza Kanela.

Ona je kazala da je američki predsednik Donald Tramp "uvek spreman da se bavi diplomatijom".

- I verujem da se to, zapravo, dešava sa kubanskom vladom - kazala je Livit.

Kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel Foto: Printscreen/Youtube

Kubanski predsednik Migel Dijaz Kanel izjavio je ranije danas da se slaže da treba da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali na ravnopravnoj osnovi i uz određene uslove.

Dijaz Kanel je na konferenciji za novinare u Havani rekao da je "Kuba spremna da se uključi u dijalog, ali sa jedinim zahtevom, da vlada SAD ne pokušava da se meša u unutrašnje poslove Kube", niti da potkopava njihov suverenitet".

Tenzije između Kube i SAD porasle su prošle nedelje, nakon što su SAD saopštile da će uvesti carine na robu iz zemalja koje šalju naftu na Kubu, što je podiglo cene hrane i transporta i izazvalo ozbiljnu nestašicu goriva dugotrajne nestanke struje, čak i u glavnom gradu Havani.

Američki predsednik Donald Tramp je u januaru izjavio da Kuba više neće dobijati naftu od svog najvećeg dobavljača, Venecuele.