Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Rusije je ranije saopštilo da je sa teritorije koja je pod kontrolom Ukrajine vraćeno je 157 ruskih vojnika, koji su prvo boravili nana teritoriji Republike Belorusije, gde im je pružena neophodna psihološka i medicinska pomoć.

Avion sa 157 oslobođenih ruskih boraca sleteo je u Moskovsku oblast.

Nova razmena ruskih i ukrajinskih zarobljenika obavljena je uz posredovanje SAD i UAE, kao rezultat pregovora koji su održani u protekla dva dana.

Foto: Printskrin društvene mreže

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof je danas izjavio da je ovaj rezultat ostvaren kroz mirovne pregovore koji su bili "detaljni i produktivni".

"Danas su delegacije Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i Rusije postigle dogovor o razmeni 314 zarobljenika – što je prva takva razmena u poslednjih pet meseci", napisao je na Iksu specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof.

Napomenuo je da, iako veliki posao tek predstoji, ovakvi koraci pokazuju da kontinuirani diplomatski angažman daje opipljive rezultate i unapređuje napore za okončanje rata u Ukrajini.