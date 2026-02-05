Slušaj vest

Evropski saveznici Sjedinjenih Američkih Država napravili su više ustupaka Vašingtonu oko Grenlanda nego što to javno priznaju, izjavio je američki potpredsednik Džej Di Vens.

"Definitivno smo dobili puno više nego što smo imali na početku", rekao je Vens u podcastu Megyn Kelly Show.

On je ocenio da će budući sporazum, koji je prošlog meseca najavio predsednik SAD-a Donald Tramp, ići u korist Sjedinjenih Država, prenosi BBC.

Trampova najava došla je nakon perioda rastuće zabrinutosti da bi SAD mogao posegnuti i za silom protiv saveznice u NATO-u, Danske, kako bi preuzeo kontrolu nad njenim poluautonomnim arktičkim ostrvom. Tramp tvrdi da je Grenland neophodan za odbranu od mogućih napada Rusije i Kine.

Danska i Grenland poručili su da neće pristati na odricanje od suvereniteta, a evropski saveznici stali su u njihovu odbranu. Grenland je retko naseljen, ali njegov položaj između Severne Amerike i Arktika čini ga izuzetno važnim za sisteme ranog upozorenja u slučaju raketnih napada.

Više od 100 američkih vojnika stalno je stacionirano u američkoj bazi na severozapadu Grenlanda, objektu kojim SAD upravlja još od Drugog svetskog rata. Prema postojećim sporazumima sa Danskom, SAD ima pravo da rasporedi na Grenland onoliko vojnika koliko smatra potrebnim.

1/15 Vidi galeriju Zemlja leda, snega i šarenih kućica Foto: EPA Ide Marie Odgaard, Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Vens nije iznosio detalje o tome šta tačno sadrži Trampov plan, a što ranije nije bilo dostupno SAD-u, ali je ponovo istakao da Rusija i Kina imaju ambicije prema tom arktičkom ostrvu.

"Postoji nepisano pravilo koje svi znaju: ako Kinezi ili Rusi ugroze neki od naših ključnih sistema protivraketne odbrane, mi bismo ga morali braniti. Ali za to ne dobijamo ništa", napomenuo je američki potpredsednik.

Vens optužio evropske saveznike za dvoličnost

"Hajmo malo promeniti pravila i reći da, ako će Sjedinjene Države štititi celokupni svetski sistem protivraketne odbrane, prvenstveno svoj, ali od kojeg imaju koristi i drugi, onda bismo iz tog dogovora trebali imati neku korist", naglasio je.

1/11 Vidi galeriju Danska jača odbranu Grenlanda Foto: Steve Allen / Panthermedia / Profimedia, JONATHAN NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Nije jasno da li je Vens pritom mislio na prirodna bogatstva Grenlanda, uključujući retke metale koji postaju sve dostupniji zbog topljenja leda usled klimatskih promena. Naučnici smatraju da ostrvo može imati i značajne rezerve nafte i gasa. Tramp je ranije izjavio da bi "okvirni sporazum" uključivao pristup mineralnim resursima Grenlanda.

Vens je optužio evropske saveznike za dvoličnost.

"Zanimljivo je kako su Evropljani privatno vrlo prijateljski raspoloženi i spremni na brojne ustupke, a onda nas javno napadaju. Oprostite, ali to je sve lažno. Ideja da nisu napravili nikakve ustupke Sjedinjenim Državama jednostavno nije tačna", poručio je.