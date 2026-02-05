Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas u obraćanju pred Odborom za spoljne poslove i odbranu Kneseta da je po pitanju Irana potrebna koordinacija sa Sjedinjenim Američkim Državama "što je više moguće i što je moguće bliža", prenosi izraelski Kanal 12.

Netanjahu je priznao da ne zna kakve će odluke američki predsednik Donald Tramp o Iranu na kraju doneti, prenosi Tajms of Izrael.

On je ocenio da "postoji nagomilavanje uslova ka kritičnoj masi koja bi mogla dovesti do pada iranskog režima", ali je upozorio da nije siguran da li bi kritična masa bila dovoljna da se postigne takav ishod.

Netanjahu je poslanicima Odbora za spoljne poslove i odbranu rekao i da je Izrael spreman da zada "oštar udarac" Iranu ako bude napadnut, "mnogo veći" nego u ratu prošlog juna. Iako se očekivalo da će Iran biti tema i na sastanku Netanjahuovog kabineta za bezbednost, koji je održan nakon sednice Odbora za spoljne poslove i odbranu, Kanal 12 prenosi da se na njemu nije u velikoj meri razgovaralo o Iranu, kako se očekivalo nakon što je sastanak hitno sazvan.

Foto: Shutterstcok, EPA Leader Office Handout, EPA Stephani Spindel

Umesto toga, na sastanku kabineta za bezbednost se uglavnom raspravljalo o finansijskom stanju Palestinske uprave i o komentarim Netanjahua koje je ranije dao Odboru za spoljne poslove i odbranu, o propustima vezanim za napad palestinskog militantnog pokreta Hamasa 7. oktobra 2023. godine na jug Izraela.

Sastanak kabineta za bezbednost održan je dan pre nego što bi američki zvaničnici trebalo da se sastanu sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, što je podstaklo spekulacije da će se ministarski razgovori voditi oko pojačanih tenzija sa Teheranom, koji je najavio da će u slučaju američkih napada uzvratiti napadima na Izrael.