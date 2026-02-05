Slušaj vest

Rusija i Sjedinjene Američke Države izrazile su spremnost da se pridržavaju Novog sporazuma o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START) najmanje još šest meseci, tokom kojih će se voditi pregovori o novom sporazumu, objavio je na X mreži novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na izvor koji je želeo da ostane anoniman.

Aksios je, pozivajući se na izvore, ranije objavio da SAD i Rusija finalizuju sporazum koji će omogućiti poštovanje Novog START sporazuma, koji je danas istekao.

Još jedan izvor Aksiosa je izvestio da su pregovori o Novom START trajali u Abu Dabiju poslednja 24 sata, ali da još nije postignut dogovor.

Specijalni predsednički izaslanik SAD Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet američkog predsednika Donalda Trampa, vodili su razgovore sa ruskim zvaničnicima na marginama konsultacija o ukrajinskoj krizi.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u septembru izjavio da je, kako bi se izbegla dalja trka u strateškom naoružanju, Moskva spremna da nastavi da se pridržava centralnih kvantitativnih ograničenja Ugovora godinu dana posle isteka Novog START ugovora.

Foto: Shutterstock

On je naglasio da bi ova mera bila održiva samo ako SAD slede taj primer i "ne preduzmu korake koji potkopavaju ili krše postojeću ravnotežu potencijala odvraćanja", preneo je Interfaks Kasnije je Moskva više puta izjavljivala da iz Vašingtona nije stigao jasan odgovor na Putinov predlog.

Američki predsednik Tramp izjavio je ranije danas da Sjedinjene Američke Države i Rusija ne bi trebalo da produžavaju Novi START sporazum o nuklearnom naoružanju, za koji je rekao da je bio "loše dogovoren", već da postignu novi sporazum u toj oblasti.

"Umesto da produžavamo 'Novi START' (loše dogovoren sporazum Sjedinjenih Država koji se, pored svega ostalog, grubo krši), trebalo bi da naši nuklearni stručnjaci rade na novom, poboljšanom i modernizovanom sporazumu koji može trajati dugo u budućnosti", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Novi START je bio poslednji od bilateralnih sporazuma kojim su regulisani nuklearni arsenali glavnih nuklearnih sila, SAD i Rusije, a istekao je danas nakon što SAD nisu pokazale interesovanje za njegovo obnavljanje.