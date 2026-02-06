Slušaj vest

Vlada Estonije saopštila je danas da će zbog graničnih incidenata na ruskoj strani, od 24. februara biti zatvoren noćni saobraćaj na graničnim prelazima Luhama i Koidula, na tri meseca.

U saopštenju koje prenosi televizija ERR se navodi da će tokom dana ti granični prelazi biti otvoreni 12 sati.

Premijerka Kristen Mihal je istakla da se stalni provokativni koraci Rusije na granici ne mogu ignorisati.

"Pošto je ponašanje Rusije na granici ponekad iracionalno, moramo da oslobodimo resurse za efikasniju zaštitu granice. Počev od 24. februara, smanjićemo radno vreme graničnih prelaza na tri meseca i zatvorićemo ih noću kako bismo mogli pažljivije da pratimo situaciju na drugim delovima granice", kazala je Mihal.

Dodala je da će dalje odluke biti donete na osnovu bezbednosnih potreba i razvoja situacije na granici.

Estonski ministar unutrašnjih poslova Igor Taro je naveo da ponašanje ruskih graničara stalno zahteva dodatne resurse i povećanu pažnju Odbora za policiju i graničnu stražu.

"Smanjenjem noćnog radnog vremena na graničnim prelazima, moći ćemo efikasnije da rasporedimo naše osoblje tamo gde je najpotrebnije", kazao je ministar.