Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton zatražila je danas da javno svedoči pred Kongresom o svojoj vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom i finansijerom Džefrijem Epstajnom.

Hilari Klinton je pozvala šefa istražnog odbora Predstavničkog doma Džejmsa Komera da obezbedi prenos uživo njenog saslušanja, prenosi ABC njuz.

"Nema ništa transparentnije od javnog saslušanja, sa uključenim kamerama. Bićemo tamo", rekla je Hilari Klinton u objavi na platformi X.

Iako su ona i njen suprug, bivši američki predsednik Bil Klinton pristali na zatvoreno saslušanje, nastavili su da insistiraju na javnom saslušanju u okviru istrage Nadzornog odbora Predstavničkog doma o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu, dok Komer insistira da se saslušanje održi iza zatvorenih vrata.

Komer je izjavio da će njihove izjave biti snimljene, a da će transkripti biti objavljeni kasnije.

Svedočenje Hilari Klinton je zakazano za 26. februar, dok je svedočenje Bila Klintona zakazano za 27. februar.