Rusija neće dozvoliti razmeštanje trupa zemalja članica NATO-a na teritoriji Ukrajine u okviru mirovnog rešenja sukoba, izjavio je ambasador Ruske Federacije u Londonu Andrej Kelinu intervjuu za televiziju Channel 4.

„Nećemo dozvoliti razmeštanje trupa nijedne zemlje — članice NATO-a na teritoriji Ukrajine, jer bi to predstavljalo još jednu liniju napada na Rusiju. Razumemo da Ukrajina želi garancije. I nama su potrebne bezbednosne garancije“, rekao je Kelin.

On je naglasio da Rusija ne želi da se suočava sa pretnjom „napada od strane snaga NATO-a ili Ukrajine“.

Kelin je ocenio kao „neprihvatljiv i mrtav“ predlog o slanju britansko-francuskih trupa u Ukrajinu iz sastava takozvane „koalicije voljnih“ kao bezbednosnih garancija za Kijev.

Diplomata je takođe izjavio da evropske zemlje nisu razgovarale sa Rusijom o višeslojnom planu za obezbeđivanje režima prekida vatre.

Ranije je list Financial Times objavio da je Ukrajina usaglasila takav plan sa evropskim državama, uključujući i korake koji bi bili preduzeti u slučaju navodnih kršenja od strane Rusije. Prema navodima lista, kršenje primirja od strane Moskve izazvalo bi odgovor Brisela i Vašingtona u roku od 24 časa, koji bi uključivao diplomatska upozorenja i pomoć ukrajinskoj vojsci.