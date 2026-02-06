Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je sinoć da "punu podršku" daje japanskoj premijerki Sanae Takaiči pred parlamentarne izbore u Japanu u nedelju i dodao da će se s njom sastati 19. marta u Beloj kući.

"Premijerka Takaiči je osoba koja zaslužuje snažno priznanje za rad koji ona i njena koalicija obavljaju", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

"Stoga, kao predsednik SAD, čast mi je da njoj i njenoj veoma poštovanoj koaliciji ponudim svoju punu i potpunu podršku", dodao je Tramp.

Američki predsednik Donald Tramp se u Tokiju sastao sa japanskom premijerkom Sanae Takaiči Foto: Franck Robichon/EPA Pool, Mark Schiefelbein/AP

Takaiči se sprema za prevremene izbore na kojima se očekuje da će pobediti.

(Kurir.rs/Beta)

