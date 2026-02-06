Slušaj vest

(KMG)--U Beogradu je u četvrtak, 5. februara 2026. godine, svečano predstavljen trejler Gala veče Prolećnog festivala KMG-a 2026, koju su organizovali Ambasada Narodne Republike Kine u Srbiji i Institut za međunarodnu politiku i privredu (IMPP), uz medijsku podršku KMG-a. Događaj je okupio gotovo stotinu zvanica i još jednom potvrdio snažne kulturne i prijateljske veze između Srbije i Kine.

Svečanost je započela otvaranjem ceremonije koju je predvodila Ivona Lađevac, zamenica direktora Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Prisutnima se potom obratio ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji Li Ming, dok je na značaj kulturne saradnje i obrazovanja ukazala direktorka Konfučijevog instituta Univerziteta u Novom Sadu, Čen Šju, naglašavajući ulogu mladih i akademske razmene u jačanju međusobnog razumevanja dva naroda, kao i važnost upoznavanja sa bogatom tradicijom i savremenom kulturom Kine.

Foto: Kineska medijska grupa

Potpredsednica Narodne skupštine Srbije Marina Raguš je u intervju za KMG izjavila:

„Mogu da vam kažem da ćemo po prvi put kod nas, posle dužeg vremena, imati dve nedelje festivala i kulturnih događaja. Mislim da je ova godina posebna po svemu, jer je u znaku vatrenog konja, koji donosi energiju i promene. Ako ovo posmatramo na geopolitičkom nivou, mogu reći da će to biti dobra godina za one koji se zalažu za mir i koji brane civilizacijske vrednosti. Srbija predstavlja primer modela saradnje sa Narodnom Republikom Kinom i borbe za zajednicu i zajedničku budućnost u novoj eri.

Foto: Kineska medijska grupa

Ta zajednica je utemeljena na principima ranije promovisanim u Ujedinjenim nacijama, a danas se razvija kroz globalne inicijative. Ako bismo sve to saželi u jednu rečenicu, mogli bismo reći da je suština aktivna koegzistencija, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, borba za mir i razvoj zajedničke ekonomije. Na taj način bolje razumemo jedni druge, a ekonomsku saradnju verujem da ćemo nastaviti da jačamo i širimo u različitim oblastima. Ali da biste zaista razumeli jedan narod, morate poznavati njegovu dušu.“ Dodala je Marina Raguš, potpredsednica Narodne skupštine Srbije.

Ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji Li Ming, istakao je za KMG.

„Smatram da je gala proslava Kineskog prolećnog festivala veoma dobra promocija kineske kulture i kineske tradicije. Danas je u svetu gotovo 20 zemalja već uvrstilo Kineski prolećni festival u svoje nacionalne praznike. I u Srbiji su mnogi prijatelji zainteresovani da saznaju više o Kineskom prolećnom festivalu. Lično sam prisustvovao mnogim događajima i proslavama Kineskog prolećnog festivala i osetio entuzijazam građana Srbije za kinesku kulturu i tradiciju. Verujem da ova proslava i komunikacija dodatno jačaju naše čelično prijateljstvo i postavljaju model za međunarodne odnose i izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću. Razmena civilizacija je izuzetno važna. Moramo zajedno raditi na razumevanju među narodima, kulturnoj razmeni i izgradnji mira, stabilnosti i prosperiteta. Kineska Nova godina i srpska tradicionalna Nova godina dele mnoge slične vrednosti i kulturu – porodica nam je svima na prvom mestu, poštujemo starije, volimo decu i nadamo se da buduće generacije nastave neprocenjivu tradiciju naše drevne kulture.“

Foto: Kineska medijska grupa

„Utisak je zaista veoma lep i svi sa velikim očekivanjem čekamo Gala veče KMG-a, pošto je prošlogodišnja proslava bila spektakularna, i verujemo da će i ova biti podjednako impresivna. Promocija materijala premijerno je prikazana sinoć u Kineskom kulturnom centru, ali smo srećni što smo ga danas mogli prikazati našim istraživačima i gostima, i verujemo da će i građani Srbije pratiti gala večer. Ovo ima značajnu ulogu jer približava kinesku kulturu i tradiciju našem narodu i omogućava nam da vidimo kako se proslavlja kineska Nova godina. Ja bih više povezala ovu proslavu sa srpskim Božićem, jer je to porodičan praznik, kada se porodica okuplja i neguje vrednosti ljubavi, poverenja i međusobne podrške. Nadam se da će ove tradicije nastaviti snažnim galopom, kao što se već decenijama neguju kod nas“, rekla je Ivona Lađevac za KMG, zamenica direktora IMPP-a.