Autobus koji je prevozio svatove skrenuo je sa planinskog puta u zapadnom Nepalu niz padinu, a u toj nesreći je poginulo najmanje 13 ljudi, dok je još 34 povređeno.

AP prenosi da je to danas saopštila lokalna policija.

Autobus koji je prevozio svatove vraćao se kući kada je autobus pao sa visine od oko 200 metara u blizini sela Budgaun, oko 500 kilometara zapadno od glavnog grada Katmandua.

Ubrzo nakon nesreće u četvrtak uveče, povređeni su prevezeni u bolnice na lečenje, a tela su izvučena iz olupine.

Autobus je nakon venčanja krenuo ka selu mladoženje, ali su i mladoženja i mlada bili u drugom vozilu i preživeli su.

Policija istražuje uzrok sudara.

Nesreće sa autobusima u Nepalu su uglavnom posledica loše održavanih puteva i vozila, a veliki deo ove zemlje na Himalajima je prekriven planinama s uskim putevima.