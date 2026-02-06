RUSKI GENERAL IZREŠETAN U MOSKVI! Alarm u ruskoj prestonici, iskusni obaveštajac upucan u cik zore: Ratovao sa teroristima u Siriji, slamao Prigožinovu pobunu
Kako je objavio ruski Istražni komitet, Aleksejev je hospitalizovan.
- Prema rečima istražitelja, 6. februara, u stambenoj zgradi koja se nalazi na Volokolamskom autoputu u Moskvi, još uvek nepoznata osoba je ispalila nekoliko hitaca u muškarca i pobegla sa mesta događaja. Žrtva je hospitalizovana u gradskoj bolnici - rekli su iz istražnog komiteta.
Za napadačem, ili napadačima, se još uvek traga.
Istražitelji i forenzički stručnjaci pregledaju snimke sa nadzornih kamera i ispituju svedoke.
Aleksejev je prvi zamenik načelnika Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije.
Ko je general Vladimir Aleksejev
General Aleksejev je rođen 1961. godine u selu Golodki, koje se danas nalazi na teritoriji Ukrajine.
Završio je Vazduhoplovnu školu u Rjazanju, a kasnije je služio kao načelnik Obaveštajne uprave Moskovskog vojnog okruga, zatim Dalekoistočnog vojnog okruga.
Nakon toga je premešten u centralni aparat Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije.
Do 2011. godine obavljao je funkciju načelnika 14. uprave Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije.
Tokom antiterorističke operacije u Siriji, komandovao je vojnoobaveštajnim operacijama.
Ukazom predsednika Rusije Vladimira Putina, 2017. godine mu je dodeljeno najviše rusko odlikovanje - zvanje Heroja Ruske Federacije.
Tokom pobune osnivača Vagnera Jevgenija Prigožina, izjavio je da su namere pobunjenika bile da se zabije "nož u leđa zemlji i predsedniku", i da pobunjenici "pokušavaju da uzurpiraju njegovu moć".
On je tada pozvao pobunjenike da se urazume, a kasnije je razgovarao i sa samim Prigožinom u Rostovu na Donu.