9:53

Kina: Podrška Iranu u očuvanju suvereniteta

Kina je danas potvrdila podršku Iranu u odbrani nacionalnih interesa i poručila da se protivi "jednostranom siledžijstvu".

Kinesko Ratno vazduhoplovstvo Foto: Ng Han Guan/AP, Anonymous/Xinhua

Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu je saopštilo da Kina "podržava Iran u očuvanju suvereniteta, bezbednosti, nacionalnog dostojanstva i legitimnih prava i interesa".

9:40

Komandant CENTCOM u američkoj delegaciji!

Al Džazira prenosi informacije iz Omana da se admiral Bred Kuper, prvi čovek Centralne komande (CENTOCOM) i najviši američki vojni komandant na Bliskom istoku, pridružio pregovorima s Iranom u Omanu koji se obavljaju indirektno uz posredovanje domaćina.

Bred Kuper AP Leo Correa.jpg
Admiral Bred Kuper, komandant CENTCOM Foto: Leo Correa/AP

Podaci sa sajtova za praćenje aviona ukazuju da je letelica Ratnog vazduhoplovstva SAD koja prevosi najviše komandante sletela jutros u Muskat.

Volstrit džurnal je takođe objavio, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika SAD, da je admiral Kuper deo američke delegacije za pregovore.

9:14

Šta je Aragči poručio pre ulaska u salu?

Šef iranske diplomatije Abas Aragči jutros je uoči početka pregovora objavio da njegova zemlja u njih ulazi "otvorenih očiju i dobro se seća onoga što se desilo prošle godine", misleći na američki napad na nuklearna postrojenja u Iranu tokom 12-dnevnog izraelsko-iranskog rata.

- Obaveze moraju da se poštuju. Jednake pozicije, međusobno poštovanje i zajednički interes nisu retorika, oni predstavjaju obavezu i stubove održivog sporazuma - naveo je Aragči.

8:58

Iranski mediji: Počeli nuklearni pregovori s Amerikom

Iranski mediji su objavili da su počeli nuklearni pregovori zvaničnika Irana i SAD u Omanu.

8:55

Šef iranske diplomatije stigao u Oman

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova i šef delegacije Irana na pregovorima, stigao je u Muskat, gde se uoči pregovora sa SAD sastao s omanskim kolegom Sajidom Badrom Albusaidiandom.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

8:43

Američku delegaciju predvodi Trampov izaslanik StivVitkof

Stiv Vitkof, izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Foto: AP Evelyn Hockstein, EPA Shawn Thew