TRAMP PLAŠI IRANCE, POSLAO IM KOMANDANTA ZA BLISKI ISTOK! Počeli nuklearni pregovori u Omanu, u američkoj delegaciji i admiral Kuper, oglasila se KINA (FOTO)
U Muskatu, glavnom gradu Omana, danas se sastaju visoki američki i iranski zvaničnici, usred krize između dve zemlje i strahovanjaod novog vojnog sukoba.
Pregovori su usledili nakon što je američki predsednik Donald Tramp nagomilao snage na Bliskom istoku na čelu sa nosačem aviona "USS Abraham Linkoln", što je bio odgovor Bele kuće na nasilno gušenje antivladinih protesta u Teheranu prošlog meseca, u kojima su, prema podacima organizacija za ljudska prava, stradale hiljade ljudi.
Kina: Podrška Iranu u očuvanju suvereniteta
Kina je danas potvrdila podršku Iranu u odbrani nacionalnih interesa i poručila da se protivi "jednostranom siledžijstvu".
Ministarstvo spoljnih poslova u Pekingu je saopštilo da Kina "podržava Iran u očuvanju suvereniteta, bezbednosti, nacionalnog dostojanstva i legitimnih prava i interesa".
Komandant CENTCOM u američkoj delegaciji!
Al Džazira prenosi informacije iz Omana da se admiral Bred Kuper, prvi čovek Centralne komande (CENTOCOM) i najviši američki vojni komandant na Bliskom istoku, pridružio pregovorima s Iranom u Omanu koji se obavljaju indirektno uz posredovanje domaćina.
Podaci sa sajtova za praćenje aviona ukazuju da je letelica Ratnog vazduhoplovstva SAD koja prevosi najviše komandante sletela jutros u Muskat.
Volstrit džurnal je takođe objavio, pozivajući se na neimenovanog zvaničnika SAD, da je admiral Kuper deo američke delegacije za pregovore.
Šta je Aragči poručio pre ulaska u salu?
Šef iranske diplomatije Abas Aragči jutros je uoči početka pregovora objavio da njegova zemlja u njih ulazi "otvorenih očiju i dobro se seća onoga što se desilo prošle godine", misleći na američki napad na nuklearna postrojenja u Iranu tokom 12-dnevnog izraelsko-iranskog rata.
- Obaveze moraju da se poštuju. Jednake pozicije, međusobno poštovanje i zajednički interes nisu retorika, oni predstavjaju obavezu i stubove održivog sporazuma - naveo je Aragči.
Iranski mediji: Počeli nuklearni pregovori s Amerikom
Iranski mediji su objavili da su počeli nuklearni pregovori zvaničnika Irana i SAD u Omanu.
Šef iranske diplomatije stigao u Oman
Abas Aragči, ministar spoljnih poslova i šef delegacije Irana na pregovorima, stigao je u Muskat, gde se uoči pregovora sa SAD sastao s omanskim kolegom Sajidom Badrom Albusaidiandom.