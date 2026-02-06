Slušaj vest

U kadru vidimo i ljude koji panično pokušavaju da pobegnu - peške ili u svojim automobilima. U roku od nekoliko sekundi, čitav objekat je nestao.

Neverovatan incident se dogodio 2. februara, a nakon što se prašina slegla, razmere katastrofe postale su vidljive. Od pumpe nije ostalo ništa, a pojavio se krater dubok 15 metara!

Prema dostupnim informacijama, najmanje dve osobe su bile u prostorijama pumpe i zadobile su povrede. Lokalni mediji navode da je reč o prelomima.

Nakon urušavanja, prolaznici su prišli ivici ogromnog kratera kako bi videli štetu, što dodatno govori o haosu koji je zavladao neposredno posle nesreće.

Prema nezvaničnim informacijama, urušavanje tla su izazvali radovi na obližnjem gradilištu, ali treba sačekati kraj istrage i konačne rezultate, prenosi Mirror.

Policija je brzo stigla na lice mesta, obezbedila područje i zabranila prilaz, dok su tehničke službe započele detaljnu inspekciju terena.

Njihov zadatak je da utvrde tačan uzrok nesreće, kao i da se spreče mogućnost sličnog incidenta u budućnosti.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustitePlanetaIZ ZEMLJE SE ČUJU JEZIVI ZVUCI, ZGRADE I KOLA VISE SA LITICE: Pukotina od 4 kilometra prepolovila čitav grad! "Ovde sam rođena, ovde ću i UMRETI" (FOTO/VIDEO)
Sicilija Nišemi grad
PlanetaAUTOBUS PUN SVATOVA SLETEO NIZ PADINU SA VISINE OD 200 METARA! Najmanje 13 mrtvih i 34 povređenih, mlada i mladoženja bili u drugom vozilu i preživeli
bus AP Niranjan Shrestha.jpg
PlanetaČOVEK (57) ZAPALJEN, POLICIJA GA ZATEKLA SA OPEKOTINAMA PO CELOM TELU: Stravičan napad u Melburnu, stravični prizori na licu mesta! Traga se za počiniocem FOTO
shutterstock_2633513759.jpg
PlanetaDRAMA NA SICILIJI: Klizište nastavilo da se širi, obrušilo se najmanje 350 miliona kubnih metara zemlje!
Sicilija klizište