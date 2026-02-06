Slušaj vest

Najmanje deset osoba je poginulo, a nekoliko desetina je ranjeno u današnjem bombaškom napadu na šiitsku džamiju u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana.

Policija je saopštila da je istraga o ovom napadu u toku.

Mohsin Nakvi, ministar unutrašnjih poslova Pakistana, osudio je napad i zatražio od vlasti da obezbede najbolju medicinsku negu povređenima, koji su pristizali u različite gradske bolnice.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali se sumnja na terorističke organizacije poput Islamske države ili pakistanskih talibana, budući da su te grupe i ranije napadale Šiite, koji su u Pakistanu manjina.