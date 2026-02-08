Slušaj vest

Postavlja se pitanje da li tamo, kao nedavno u Indiji, traži nova strateška partnerstva i pokušava da se izbori sa, kako nemački mediji navode, sve izraženijom nepredvidivošću Sjedinjenih Američkih Država.

Da li se sada traže čvrsti ekonomski kontakti i pouzdani ugovori u eri u kojoj se očigledno ljuljaju mnogi odnosi, za Kurir televiziju, otkrili su Branko Pavlović, narodni poslanik pokreta „Mi-Glas iz naroda“ i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Dramatična promena sveta

- Indeks geopolitičkog rizika danas enormno raste. Geopolitika nije samo demonstracija sile na određenoj teritoriji - ona uključuje ekonomske i proizvodne parametre, kao i lance snabdevanja. Kada taj rizik raste, jedini način da ga smanjite jeste oslanjanje na pouzdane partnere, ali i njihova diverzifikacija - rekao je Darko.

Dodao je da se nažalost u Srbiji vrlo malo pažnje posvećuje ozbiljnoj analizi geopolitičkih rizika.

darko.jpg
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Mislim pre svega na rukovodstvo države. Kada ste mala zemlja, a niste članica EU ni NATO-a, geopolitički rizik je znatno veći. Neutralnost vas često stavlja u poziciju poligona za sukobljavanje različitih interesa. To ne mora da bude tako, ali trenutno jeste. Jer danas kada pogledate,Donald Tramp je okupio više od 50 zemalja na samitu o strateškim sirovinama, uključujući i Evropsku uniju, a Srbije tamo nije bilo, iako imamo najveće rezerve litijuma u Evropi - zaključio je Darko.

Šta u ovakvoj globalnoj situaciji Srbija može da uradi?

- Interesi velikih sila danas se sudaraju širom sveta, ne samo na Balkanu. Evropa je u nezavidnoj poziciji - odnosi sa SAD su najzategnutiji još od Drugog svetskog rata. Oslonili su se na američki tečni gas nakon prekida saradnje sa Rusijom, ali sada shvataju da time postaju ranjivi - kaže Branko i dodaje: 

branko.jpg
Branko Pavlović, narodni poslanik pokreta „Mi-Glas iz naroda“ Foto: Kurir Televizija

 - Ako Amerika koristi energente kao političku polugu, Evropa nema pravi odgovor. Katar jeste značajan snabdevač, ali količine koje stižu u EU - oko 16 milijardi kubika godišnje - nisu dovoljne da zamene sve druge izvore. Ovo je tek prva godina Trampovog mandata i jasno je da će globalni nemiri potrajati.

MERC IDE PO ARAPSKI GAS, A ZAUZVRAT NUDI ORUŽJE! Eksperti objasnili gde je Srbija u novom geopolitičkom poretku Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaMERC OTIŠAO PO ARAPSKI GAS, ZAUZVRAT NUDI ORUŽJE: U 72 sata - Saudijci, Katar, UAE "Ako Evropa ne želi da iz zavisnosti od Rusije sklizne u zavisnost od SAD..."
Merz.jpg
PlanetaPOČINJE RASPRAVA O EVROPSKOM NUKELARNOM "KIŠOBRANU": Merc otkriva ideju zemalja EU
Đorđa Meloni Fridrih Merc (6).jpg
PlanetaSPREČEN NAPAD NA PRIVATAN AVION FIRDRIHA MERCA! Ova grupa preuzela odgovornost, nemačka policija hitno reagovala!
Fridrih Merc Davos
InfoBizDramatično obraćanje kancelara Merca: Delovi nemačke privrede u "veoma kritičnom stanju"
Fridrih Merc

Vidaković uživo iz Minhena: Merc preti raketama sada kada je mir u Ukrajini nikada bliže Izvor: Kurir televizija