Postavlja se pitanje da li tamo, kao nedavno u Indiji, traži nova strateška partnerstva i pokušava da se izbori sa, kako nemački mediji navode, sve izraženijom nepredvidivošću Sjedinjenih Američkih Država.

Da li se sada traže čvrsti ekonomski kontakti i pouzdani ugovori u eri u kojoj se očigledno ljuljaju mnogi odnosi, za Kurir televiziju, otkrili su Branko Pavlović, narodni poslanik pokreta „Mi-Glas iz naroda“ i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.

Dramatična promena sveta

- Indeks geopolitičkog rizika danas enormno raste. Geopolitika nije samo demonstracija sile na određenoj teritoriji - ona uključuje ekonomske i proizvodne parametre, kao i lance snabdevanja. Kada taj rizik raste, jedini način da ga smanjite jeste oslanjanje na pouzdane partnere, ali i njihova diverzifikacija - rekao je Darko.

Dodao je da se nažalost u Srbiji vrlo malo pažnje posvećuje ozbiljnoj analizi geopolitičkih rizika.

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Mislim pre svega na rukovodstvo države. Kada ste mala zemlja, a niste članica EU ni NATO-a, geopolitički rizik je znatno veći. Neutralnost vas često stavlja u poziciju poligona za sukobljavanje različitih interesa. To ne mora da bude tako, ali trenutno jeste. Jer danas kada pogledate,Donald Tramp je okupio više od 50 zemalja na samitu o strateškim sirovinama, uključujući i Evropsku uniju, a Srbije tamo nije bilo, iako imamo najveće rezerve litijuma u Evropi - zaključio je Darko.

Šta u ovakvoj globalnoj situaciji Srbija može da uradi?

- Interesi velikih sila danas se sudaraju širom sveta, ne samo na Balkanu. Evropa je u nezavidnoj poziciji - odnosi sa SAD su najzategnutiji još od Drugog svetskog rata. Oslonili su se na američki tečni gas nakon prekida saradnje sa Rusijom, ali sada shvataju da time postaju ranjivi - kaže Branko i dodaje:

Branko Pavlović, narodni poslanik pokreta „Mi-Glas iz naroda“ Foto: Kurir Televizija

- Ako Amerika koristi energente kao političku polugu, Evropa nema pravi odgovor. Katar jeste značajan snabdevač, ali količine koje stižu u EU - oko 16 milijardi kubika godišnje - nisu dovoljne da zamene sve druge izvore. Ovo je tek prva godina Trampovog mandata i jasno je da će globalni nemiri potrajati.

