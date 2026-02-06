Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp objavio je video o teoriji zavere o izborima 2020. na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social) u kojem je ubačen segment koji prikazuje bivšeg predsednika Baraka Obamu i njegovu suprugu Mišel kao majmune, što je izazvalo oštru osudu istaknutih demokrata.

Pred kraj jednominutnog snimak, Obama i nekadašnja prva dama SAD su u umetku u trajanju od jedne sekunde prikazani sa licima postavljenim na tela majmuna.

U klipu se ponavljaju lažne tvrdnje da je kompanija za brojanje glasova "Dominion vouting sistems" pomogla u krađi predsedničkih izbora 2020. godine na Trampovu štetu.

Kancelarija guvernera Kalifornije Gevina Njusoma, mogućeg demokratskog predsedničkog kandidata 2028. godine i istaknutog Trampovog kritičara, oštro je reagovala na ovu objavu.

- Odvratno ponašanje predsednika. Svaki republikanac mora ovo da osudi. Odmah - objavljeno je na zvaničnom profilu Njusoma na društvenoj mreži X.

Ben Rouds, bivši viši savetnik za nacionalnu bezbednost i bliski saradnik Baraka Obame, takođe je osudio snimak.

- Neka Trampa i njegove rasističke sledbenike proganja činjenica da će budući Amerikanci prihvatiti Obame kao voljene istorijske ličnosti dok će ga proučavati kao mrlju na našoj istoriji - napisao je Rouds na X.

Tokom prve godine svog drugog mandata u Beloj kući, Tramp je pojačao upotrebu hiperrealističnih, ali fiktivnih vizuelnih prikaza na svojoj društvenoj mreži i drugim platformama, često veličajući sebe i rugajući se kritičarima.

Prošle godine je objavio video generisan veštačkom inteligencijom, koji prikazuje Baraka Obamu kojeg hapse u Ovalnom kabinetu, a zatim i iza rešetaka u narandžastoj zatvorskoj uniformi.

Kasnije je podelio video generisan veštačkom inteligencijom lidera manjine u Predstavničkom domu Hakima Džefrisa, koji je Afroamerikanac, sa lažnim brkovima i sombrerom.

Džefris je objavu nazvao rasističkom.

(Kurir.rs/Truth Social/Index)

