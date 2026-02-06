Slušaj vest

- To znači više investicija, više obuke, više vežbi i više poruka drugoj strani da smo spremni, da smo jaki i da ako nešto urade, imaju više da izgube nego da dobiju - rekao je on za španski list "Vangardija".

Naveo je da ne veruje da će biti bilo kakvih napada unutar Alijanse.

- NATO se suočavala sa izazovima tokom svoje 76-godišnje istorije. Mi smo odbrambeni savez, tako da uvek postoji nešto sa čime moramo da se nosimo. Ne verujem da će biti bilo kakve agresije jednog saveznika protiv drugog. To je besmisleno, sa moje tačke gledišta - istakao je Kavone.

On je rekao da će operacija usmerena na Arktik, koju je operativna komanda odgovorna za bezbednost počela da planira ove nedelje, biti slična postojećim operacijama za jačanje bezbednosti u Baltičkom moru kao što je Baltička straža.

- Ona bi mogla da ima sličnu arhitekturu u pogledu misije i aktivnosti, ali biće to aktivnost pojačanog nadzora - kazao je on.

Na pitanje da li će SAD učestvovati u toj misiji, Kavone je odgovorio da se to još ne zna.

- Proces je tek počeo. Učešće će biti dobrovoljno. NATO će pitati svojih 32 zemlje saveznice, koje će moći da odluče da li žele da budu deo ove vrste aktivnosti - ukazao je Kavone.

On je takođe ocenio da je južno krilo NATO-a područje gde bi Alijansa mogla da se suoči sa više problema u budućnosti jer, kako je rekao, Rusija i Kina prodiru u Afriku, pored nestabilnosti u regionu.