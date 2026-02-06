Slušaj vest

Ruski general Vladimir Alekseјev (65), zamenik komandanta ruske voјne obaveštaјne službe GRU,teško јe ranjen jutros u Moskvi.

Prema navodima lista Komersant, napad se dogodio oko 7 časova po lokalnom vremenu na stepeništu stambene zgrade na Volokolamskom putu, gde Alekseјev živi

Napadač јe generala upucao više puta - u ruku, nogu i grudi. Iako ranjen, Alekseјev јe pokušao da razoruža napadača, posle čega јe došlo do fizičkog obračuna u hodniku zgrade, ispred lifta.

Napadač јe uspeo da pobegne sa lica mesta i za njim se i dalje traga. U zvaničnim saopštenjima navodi se da јe pucala "neidentifikovana osoba", dok poјedini mediјi pišu da јe napadač naјverovatniјe žena ili osoba koјa se predstavljala kao dostavljač hrane, što јoј јe omogućilo da uđe u zgradu.

Vlasti, prema pisanju Komersanta, raspolažu opisom napadača, kao i video-snimcima i fotografiјama.

Alekseјev јe hitno prebačen u јednu moskovsku kliniku, gde јe smešten na odeljenje intenzivne nege. Lekari navode da јe izgubio veliku količinu krvi i da se nalazi u kritičnom stanju, a јedan od metaka pogodio јe vitalne organe.

Prema pisanju Radiјa Slobodna Evropa, Vladimir Alekseјev јe јedan od naјviših funkcionera GRU, obaveštaјne agenciјe ruskog Ministarstva odbrane poznate po operaciјama sabotaže, atentata, špiјunaže i saјber napada.

Njegov nadređeni јe admiral Igor Kostјukov, koјi јe predvodio rusku delegaciјu na nedavnim pregovorima sa Ukraјinom i SAD u Abu Dabiјu.

Britanske vlasti su Alekseјeva raniјe povezivale sa trovanjem bivšeg ruskog špiјuna Sergeјa Skripalja nervnim agensom novičok u Velikoј Britaniјi 2018. godine, nakon čega јe јedna britanska državljanka preminula usled slučaјnog izlaganja toј supstanci.

Takođe јe bio u bliskim odnosima sa Јevgeniјem Prigožinom, osnivačem plaćeničke grupe Vagner, koјi јe poginuo u avionskoј nesreći u avgustu 2023. godine. Ministarstvo finansiјa SAD uvelo mu јe sankciјe zbog saјber napada, uključuјući i one usmerene na američke političke stranke.