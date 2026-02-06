Slušaj vest

Tokom proteklih šest meseci, broj ruskih vojnika u Ukrajini ostao je na približno istom nivou — između 711.000 i 712.000 pripadnika, uključujući operativnu rezervu, rekao je novinarima vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski.

Prema njegovim rečima, ruske snage su u potpunosti ispunile, pa čak i premašile, svoje planove za popunjavanje snaga.

„Ovo ukazuje na to da nivo njihovih gubitaka prevazilazi njihove mogućnosti za popunjavanje. U proseku, neprijatelj gubi oko 1.000–1.100 vojnika svakog dana“, rekao je general.

Sirski i Zelenski Foto: Ministarstvo Odbrane Ukrajine

Tokom celog perioda punog rata u Ukrajini, Rusija je navodno, izgubila 1,2 miliona vojnika. To premašuje gubitke u bilo kom ratu od Drugog svetskog rata.

Ova brojka uključuje poginule, ranjene i nestale. Istovremeno, broj poginulih ruskih snaga samo od februara 2022. godine navodno iznosi 325.000.

Ukrajinske specijalne snage su nedavno izvele niz uspešnih napada na ruske aerodrome. Kao rezultat toga, uništeno je ili oštećeno 15 aviona, što je zemlji agresoru prouzrokovalo gubitke veće od milijardu dolara i oslabilo udare protiv Ukrajine.

U januaru je generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio da je u decembru 2025. godine zemlja agresor gubila 1.000 vojnika dnevno u borbama protiv Ukrajine. Naglasio je da se ova brojka odnosi konkretno na poginule ruske vojnike.

Pored toga, 31. decembra, Aleksandar Sirski je izjavio da je ukrajinska vojska neutralisala stotine hiljada ruskih vojnika u 2025. godini.