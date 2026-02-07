Slušaj vest

Više od jednog veka tok reke Grin kroz planine Juinte na severoistoku Jute predstavlja geološku misteriju, jer naizgled prkosi zakonima fizike, odnosno teče uzbrdo.

Reke tokom dugog vremenskog perioda usecaju svoje tokove krećući se nizbrdo, što znači da obično prate nagibe i udoline planinskih venaca na koje nailaze.

Ipak, reka Grin, koja ovim putem teče tek oko osam miliona godina, useca se pravo kroz planine stare 50 miliona godina kako bi se spojila sa rekom Kolorado, izdubljujući kanjon Lodore dubok oko 700 metara, koji se prostire kroz planinski venac i protivno svakoj logici.

Geolog Adam Smit sa Univerziteta u Glazgovu u Škotskoj predvodio je tim koji se uhvatio u koštac sa ovom dugogodišnjom misterijom. Ispostavilo se da reka Grin uopšte nije morala da teče uzbrdo. Umesto toga, sam planinski venac je bio privremeno snižen u fenomenu poznatom kao „litosfersko kapanje“.

„Druge reke u planinama Juinte pružaju dokaze da se visina planina Juinte menjala tokom poslednjih nekoliko miliona godina“, piše Smitov tim.

Foto: Jim West / Zuma Press / Profimedia

Njihovi podaci ukazuju na to da je koren planina Juinte, gusti mineralni deo na dnu litosfere, postao toliko težak da je „iscureo“ u Zemljin tečni plašt. To je privremeno povuklo planinski venac nadole, omogućivši reci Grin da formira svoj neobičan tok.

Kasnije su se planine Juinte ponovo uzdigle za oko 400 metara oko same reke, čime je nastao kanjon kakav danas poznajemo.

Seizmičko snimanje podrazumeva analizu rasipanja vibracija zemljotresa dok prolaze kroz Zemlju, kako bi se dobila slika procesa u njenoj unutrašnjosti. U oblasti planina Juinte seizmički snimci otkrili su hladan, zaobljen blok na oko 200 kilometara ispod površine, što ukazuje na pomenuto „kapanje“.

Pored toga, kora ispod ovih planina znatno je tanja nego što bi se inače očekivalo, što je još jedan dokaz da je „kapanje“ odnelo donje slojeve.

Kada se ova „kap“ pre oko dva do pet miliona godina odvojila od litosfere, planinski venac je mogao da se ponovo izdigne. Do tada je reka Grin već zauzela svoj tok – kanjon Lodor ostao je trajna odlika reljefa, a reka Grin postala je pritoka reke Kolorado.

„Spajanje reka Grin i Kolorado pre više miliona godina promenilo je kontinentalnu razvodnicu Severne Amerike“, objašnjava Smit.