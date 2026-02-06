Iako su muškarci u znatno manjem broju žrtve fizičkog nasilja, postoje slučajevi u kojima nasilje čini ženska ruka.

Jedan dramatičan događaj koji pokazuje kako muškarci trpe nasilje, dogodio se u kladionici, kada je žena upala i zatekla svog muža kako priča sa drugom ženom, a onda ga je udarila glavom i počela brutalno da udara pesnicama.