Avion kompanije Skandinavian Erlejns Sistem na letu za Kopenhagen doživeo je ozbiljan incident u četvrtak uveče na aerodromu u Briselu, kada je pokušao da poleti sa rulne staze umesto sa poletno-sletne piste. Zbog greške je morao naglo da zakoči i završio je na travi pored piste. Niko od putnika nije povređen, piše švedski portal Ekspresen.

Let SK2590, prema podacima sajta Flightradar24, dostigao je brzinu od 107 čvorova, odnosno skoro 200 kilometara na sat, pre nego što je snažno zakočio. Među putnicima iz Brisela su bili i političari švedske Hrišćansko-demokratske stranke (KD), koji su se vraćali sa posete sedištu Evropske unije.

Jedan od njih, Dan-Uve Marselind gradski većnik iz Geteborga, izjavio je da je tokom naglog kočenja pomislio da nešto ide ka avionu, prisećajući se nesreća sa manjim avionima.

Avion je zatim skrenuo ulevo pre nego što se potpuno zaustavio, a kasnije je utvrđeno da je pokušao da poleti sa rulne staze, koja služi za kretanje aviona unutar aerodroma, a ne za poletanje.

Da je trajalo malo duže, moglo je biti opasno

Ceo manevar kočenja i skretanja trajao je manje od deset sekundi. Marselind je rekao da u tom trenutku nije osećao strah, ali je tek kasnije shvatio koliko je situacija bila ozbiljna.

- Koliko sam shvatio, da smo nastavili još nekoliko sekundi, bilo bi veoma teško zaustaviti avion, rekao je, dodavši da je let bio znatno u zakašnjenju, što je moglo doprineti grešci zbog stresa i žurbe.

Drugi putnici su opisali situaciju kao veoma neprijatnu, ističući da se najverovatnije radilo o ljudskoj grešci. Prema njihovim rečima, i posada je delovala šokirano, a kapetan je otvoreno priznao grešku, naglasivši da mu se ovakav incident nikada nije dogodio u 28 godina letenja.

Na mesto događaja upućene su hitne službe i interventna vozila. Putnici su neko vreme ostali u avionu, nakon čega su autobusima vraćeni u terminal.