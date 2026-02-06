Slušaj vest

Obezbeđenje sina bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija, Sejf al Islam Gadafija, koji je ubijen u gradu Ez-Zintanu, napustilo je njegov dom sat i po pre napada, tvrdi izvor iz istražnog komiteta u izjavi za televiziju Al Arabia.

Prema navodima izvora, napadači su ispalili „19 hitaca, od kojih je jedan bio u glavu“.

Foto: PEER GRIMM/DPA

Sejf al Islam, drugi sin lidera Džamahirije, ubijen je 3. februara u svojoj kući u 53. godini.

Iako nije obavljao državne funkcije, imao je značajnu ulogu u spoljnopolitičkim pregovorima pre pada režima 2011. godine.

Posle događaja Arapskog proleća u Libiji bio je osuđen na smrtnu kaznu, ali je presuda kasnije ukinuta. Godine 2021. kandidovao se za predsednika države, u vreme pokušaja održavanja parlamentarnih i predsedničkih izbora.

Njegova kandidatura izazvala je podeljene reakcije – u pojedinim regionima održani su protesti, dok su drugi u njemu videli političara koji bi mogao ponovo da ujedini zemlju.