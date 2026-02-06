Slušaj vest

Novi krug pregovora o rešavanju ukrajinske krize uskoro će se održati, saopštio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Za sada nema tačnog datuma. Ali to će biti uskoro", odgovorio je na pitanje RIA Novosti.

Predstavnik Kremlja takođe nije potvrdio informacije da bi pregovori mogli da budu održani u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dan ranije, specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof izjavio je da su se učesnici sastanaka dogovorili da u svojim prestonicama podnesu izveštaje o rezultatima razgovora, kako bi se dijalog nastavio u narednim nedeljama.

Mirovni proces o Ukrajini

Zatvoreni pregovori radne grupe uz učešće predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD održani su u sredu i četvrtak. Pre toga, 23. i 24. januara, održan je prvi krug, tokom kojeg su strane razgovarale o nerešenim pitanjima mirovnog plana koji je predložio Vašington.

Kurir.rs/RIA Novosti

Ne propustitePlanetaKREMLJ PRISTAO NA TRAMPOVU MOLBU, ALI TU NEŠTO NE ŠTIMA: Rusija otkrila da li će bombardovati Kijev narednih nedelju dana!
tramp-putin-fonet01.jpg
PlanetaPUTINOV IZASLANIK STIŽE NA FLORIDU! Dmitrijev se sastaje sa Trampovim timom u Americi, uoči nastavka MIROVNIH pregovora u Abu Dabiju! Oglasila se Bela kuća
Kiril Dmitrijev
PlanetaODREĐEN DATUM NASTAVKA PREGOVORA O OKONČANJU RATA: Ukrajina, Rusija i Amerika završili dvodnevne "konstruktivne" mirovne pregovore u UAE, šta je postignuto?
Ukrajina.jpg
PlanetaSTIGLA REAKCIJA IZ KREMLJA NA "ČESTITKU" ZELENSKOG: Putinu za Božić poželeo da umre; "Zvuči kao pomalo nestabilna osoba" (FOTO)
vladimir-putin-volodimir-zelenski.jpg
PlanetaPUTIN SPREMAN DA RAZGOVARA SA MAKRONOM, IZ PARIZA STIGAO ODGOVOR! Može li jedan poziv da okonča ČETVOROGODIŠNJU KLANICU na istoku Evrope?
putin-makron.jpg
PlanetaŠTA JE SVE PUTIN REKAO O ZELENSKOM, TRAMPU I BOGU: Završena konferencija ruskog predsednika, sumirao 2025. kroz rat u Ukrajini, odnos sa NATO i EU (FOTO, VIDEO)
Vladimir Putin