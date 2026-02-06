Slušaj vest

Novi krug pregovora o rešavanju ukrajinske krize uskoro će se održati, saopštio je portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov.

"Za sada nema tačnog datuma. Ali to će biti uskoro", odgovorio je na pitanje RIA Novosti.

Predstavnik Kremlja takođe nije potvrdio informacije da bi pregovori mogli da budu održani u Sjedinjenim Američkim Državama.

Dan ranije, specijalni izaslanik predsednika SAD Stiv Vitkof izjavio je da su se učesnici sastanaka dogovorili da u svojim prestonicama podnesu izveštaje o rezultatima razgovora, kako bi se dijalog nastavio u narednim nedeljama.

Mirovni proces o Ukrajini

Zatvoreni pregovori radne grupe uz učešće predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD održani su u sredu i četvrtak. Pre toga, 23. i 24. januara, održan je prvi krug, tokom kojeg su strane razgovarale o nerešenim pitanjima mirovnog plana koji je predložio Vašington.