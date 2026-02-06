Slušaj vest

Šest osoba je lakše povređeno u eksploziji granate bačene na jedan salon lepote u centru francuskog grada Grenobla, naveli su policijski izvori, preneo je Figaro.

Jedna osoba je bacila eksplozivnu napravu koja nije imala značajno punjenje, ili metalne delove projektila, dok je druga osoba snimala scenu, saopštio je istražni sudija.

On je dodao da video već kruži društvenim mrežama, opisujući to kao “čin zastrašivanja“. Preliminarni izveštaj ukazuje da je u incidentu šest osoba zadobilo lakše povrede.

“Njima su medicinske službe ukazale pomoć na licu mesta i nisu prevezeni u bolnicu“, objasnio je prefekt regiona Izer.

On je dodao da cilj bačene eksplozivne naprave nije bio da ubije nekoga, već da zastraši. Među povređenima je i petogodišnje dete, navela je prefektura, koja je odbila da komentariše uzrok eksplozije.

Salon lepote se nalazi, između ostalih prodavnica, u prizemlju višespratne stambene zgrade, a izlog objekta je razbijen u eksploziji.

U februaru 2025. godine, u napadu granatom povređeno je petnaest ljudi, od kojih šest teško, u lokalnom baru u četvrti poznatoj po trgovini drogom na jugu Grenobla, podsetio je list.