Strani borci u sastavu međunarodnog bataljona Azov zarobili su 18 ruskih vojnika za manje od 24 sata tokom posebno uspešne operacije čišćenja, saopštila je pres-služba te jedinice.

U saopštenju se navodi da su ruski vojnici zarobljeni tokom završnog čišćenja sela Zolotji Kolodjaz, nedaleko od Dobropilja u Donjeckoj oblasti.

Ruske snage ušle su u to selo još u avgustu, u okviru duboke i opsežne infiltracione operacije, tokom koje su za svega nekoliko dana prodrle oko 15 kilometara u teritoriju pod ukrajinskom kontrolom.

Kao odgovor na taj prodor, nekoliko elitnih ukrajinskih jedinica prebačeno je na to područje kako bi se situacija brzo stabilizovala. Iako je rusko napredovanje ubrzo zaustavljeno, desetine ruskih vojnika ostale su utvrđene u selima u kojima je došlo do proboja, zbog čega su operacije čišćenja trajale mesecima.

Zolotji Kolodjaz, jedno od najudaljenijih sela do kojih su ruske snage stigle tokom te operacije, na kraju su očistili strani borci međunarodnog bataljona, koji deluje u sastavu 12. brigade za specijalne namene Nacionalne garde Ukrajine, poznatije kao Azov.

Međunarodni bataljon Azova osnovan je krajem 2024. godine, a čine ga pešadijske i jurišne čete, kao i timovi za izviđanje i udarne operacije dronovima. U jedinici se nalaze i novopridošli borci i oni sa bogatim vojnim iskustvom, od kojih su mnogi ranije služili u Međunarodnoj legiji Ukrajine.

Jedinica je objavila i intervjue sa zarobljenim ruskim vojnicima, kao i detalje misije bataljona, uz snimke iz dronova i sa kamera montiranih na kacigama.