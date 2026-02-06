Slušaj vest

Komesar Evropske unije za klimu najavio je danas stvaranje evropskih vatrogasnih snaga sa 300 pripadnika koje će se boriti sa požarima. Evropa se prošle godine suočila sa najgorim požarima ikada, za šta je nedavna studija okrivila intenziviranje klimatskih promena.

Evropski klimatski komesar Vopke Hekstra rekao je da će "snage za brzo reagovanje" činiti vatrogasci iz 27 zemalja Unije i da će brzo biti raspoređivani gde se ukaže potreba za njima.

Hekstra je rekao da je odluka o osnivanju doneta prošle godine i priznao da će ove snage možda morati da dobiju više pripadnika i opreme u budućnosti, ali je ocenio da se radi o "krupnom koraku napred u odnosu na stanje od pre nekih pet godina".

"To je jasan znak solidarnosti i da mi želimo da se sa ovim bavimo zajedno", kazao je Hekstra na konferenciji za novinare nakon sastanka evropskim ministara za klimu i životnu sredinu u Nikoziji, glavnom gradu Kipra.

On nije precizirao gde će evropskim vatrogascima biti baza i da li će biti aktivirani na vreme za letnju požarnu sezonu.

U septembru prošle godine, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da će u Nikoziji biti otvoren regionalni centar za borbu protiv požara koji bi pomagao i zemljama Bliskog istoka.

Studija objavljena u avgustu je pokazala da su klimatske promene dovele do intenziviranja pojave šumskih požara na jugu Evrope, uz verovatnoću da do tih požara dolazi - mnogo češće.