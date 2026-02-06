Slušaj vest

Posle pregovora između Irana i SAD održanih u Omanu o iranskom nuklearnom programu, Centralna komanda SAD objavila je novi snimak nosača aviona USS Abraham Linkoln, koji je stigao u region prošle nedelje.

"Udarna grupa nosača aviona 'Abraham Linkoln', praćena s dva broda za vojno snabdevanje i dva broda američke obalske straže, plovila je danas zajedno Arapskim morem dok su avioni iz 9. eskadrile nosača aviona preleteli iznad njih", objavio je Centcom na društvenoj mreži Iks.

Nosač aviona upućen je u Arapsko more pošto je američki predsednik Donald Tramp zapretio udarom na Iran zbog nasilnog gušenja protesta u toj zemlji.

nosač aviona brodovi.jpg
Foto: Printskrin X

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Aragči ocenio je da su danas održani nuklearni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama u glavnom gradu Omana Maskatu "dobar početak", napominjući da će dalji razgovori zavisiti od konsultacija sa liderima obe strane.

