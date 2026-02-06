Slušaj vest

Mali dron srušio se 6. februara na teritoriji vojne baze u centralnoj Poljskoj, saopštile su lokalne vlastI.

Prema navodima poljske vojne policije, dron komercijalne proizvodnje pao je u krugu baze 1. vazdušno-konjičkog bataljona u provinciji Lodz, nakon što se zakačio za drvo. U incidentu nije bilo materijalne štete niti povređenih.

Policija je ubrzo identifikovala i privela osumnjičenog operatera, 22-godišnjeg državljanina Poljske, koji je optužen za kršenje vazduhoplovnih propisa. Zakon predviđa kaznu zatvora do pet godina za neovlašćeno upravljanje dronom u blizini vojnih objekata. Istraga je u toku.

Ovo je drugi sličan incident u kratkom roku – krajem januara mali dron se srušio i u vojnoj bazi u Pšasnišu, u severno-centralnom delu zemlje.

Poljska se već mesecima nalazi u stanju pojačane bezbednosne pripravnosti, naročito zbog rata u Ukrajini i blizine ruske eksklave Kalinjingrad i Belorusije. U septembru prošle godine poljske snage oborile su više ruskih bespilotnih letelica koje su ušle u njihov vazdušni prostor tokom ruskih napada na Ukrajinu.

U međuvremenu, širom Evrope zabeležena su brojna sumnjiva opažanja dronova iznad aerodroma i vojnih i energetskih objekata, što je izazvalo prekide avio-saobraćaja i dodatno podgrejalo strahove od ruskog hibridnog ratovanja.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaPOLJSKA GRADI UTVRĐENJA PROTIV DRONOVA: Varšava u neprestanom strahu od ruskog napada
Poljska vojska
PlanetaPRONAĐEN POSLEDNJI DRON KOJI JE ULETEO U POLJSKU IZ RUSIJE: Otkriven na močvarnom terenu, poznat kao "mamac"!
xxx EPA Wojtek Jargilo.jpg
PlanetaKAKAV OBRT: Krov kuće u Poljskoj nije razneo ruski dron, već raketa iz aviona F-16 (FOTO)
xxx AP Str.jpg
PlanetaUZBUNA U POLJSKOJ: Srušio se neidentifikovani objekat, bezbednosne službe na licu mesta
x03 EPA Iranian Army Office Handout.jpg
PlanetaSTVARAJU "ZID DRONOVA" DA ZADRŽE RUSE: Novi plan zemalja koje su PRVE NA UDARU - Na istočnu granicu se SPUŠTA ZAVESA
dron.jpg