Najmanje dve osobe poginule su u lavini u planinskom masivu Visoke Tatre na severu Slovačke, saopštila je Policijska uprava Prešovskog regiona.

Tragedija se dogodila nešto posle 11.00 časova u Zlomiskovoj dolini, u podnožju vrha Tupa, prenosi TASR. Prema prvim informacijama, lavina je zahvatila dvojicu muškaraca koji su se nalazili na tom području.

Policija je potvrdila da su nastradali strani državljani, ali za sada nije saopšten njihov identitet niti iz kojih zemalja dolaze, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

"Policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti nesreće. Zbog situacije na terenu, u ovom trenutku nije moguće iznositi više detalja", navodi se u saopštenju.

Spasilačke ekipe i dalje se nalaze na mestu događaja, a nadležni upozoravaju da je u visokim planinskim predelima povećana opasnost od novih lavina.