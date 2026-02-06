Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimirr Zelenski rekao je da će ukrajinska delegacija koja se vraća iz Abu Dabija podneti izveštaj o najosetljivijim aspektima pregovora, napominjući da se detalji razgovora ne mogu razmatrati na daljinu, javlja Anadolija.

U video obraćanju, Zelenski je rekao da će se delegacija vratiti kasno uveče i da će ga sledećeg dana obavestiti o pitanjima koja su razmatrana tokom razgovora u Abu Dabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Zakazao sam sastanak sa našom delegacijom za sutra, - rekao je Zelenski.

Priprema za sledeću fazu

Rekao je da se Ukrajina priprema za sledeću fazu pregovora, uključujući trilateralne sastanke, i napomenuo da su planirani i razgovori sa evropskim partnerima.

Zelenski je naglasio da diplomatski napori ostaju prioritet, uz vojne i energetske izazove, ističući da sve državne institucije moraju da se fokusiraju na podršku stabilnosti, odbrani i nezavisnosti Ukrajine.

- Momci se vraćaju u Ukrajinu večeras, kasno uveče, a sutra će biti izveštaj o onim osetljivim aspektima razgovora u Abu Dabiju o kojima se ne može razgovarati telefonom.

Sastanci u SAD

Predsednik se takođe dotakao parlamentarne diplomatije Ukrajine u Sjedinjenim Državama, pohvalivši rad predsednika parlamenta Ruslana Stefančuka, koji je održao sastanke sa američkim zakonodavcima, uključujući predsednika Predstavničkog doma Majka Džonsona, i drugim pristalicama Ukrajine.

- Podrška Ukrajini približava uslove kada će rat izgubiti svoje značenje za Rusiju - rekao je Zelenski.

Rusija, Ukrajina i Sjedinjene Države održale su dvodnevni sastanak o ukrajinskom rešenju u Abu Dabiju u sredu i četvrtak.

Na kraju, strane su se složile da izvrše prvu razmenu zatvorenika za pet meseci, koja se dogodila odmah.

U zajedničkom saopštenju o rezultatima sastanka, razgovori su opisani kao „konstruktivni“ i „fokusirani na načine stvaranja uslova za postizanje trajnog mira“.

