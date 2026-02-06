Slušaj vest

Stejt department je pozvao američke građane da "odmah napuste Iran", dok su se pregovarači obe zemlje sastali u Omanu usred nedavnih pretnji predsednika Donalda Trampa vojnom akcijom.

"Građani SAD treba da očekuju kontinuirane prekide interneta, da planiraju alternativna sredstva komunikacije i, ako je bezbedno, da razmotre napuštanje Irana kopnenim putem" u Jermeniju ili Tursku, navodi se u obaveštenju od 6. februara.

"Napustite Iran odmah. Imajte plan za napuštanje Irana koji se ne oslanja na pomoć vlade SAD", upozoreno je u obaveštenju.

Ovo se dešava nakon što su u emiratu Oman u Persijskom zalivu održani razgovori između Irana i Trampove administracije – prvi razgovori između dve strane otkako su Sjedinjene Države bombardovale tri iranska nuklearna postrojenja u junu.

Stiv Vitkof, Trampov izaslanik, i Džared Kušner, Trampov zet, sastali su se sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, koji je sastanak nazvao "dobrim početkom", prema Rojtersu.

Foto: Seaman Daniel Kimmelman/US Navy

Tramp je rekao da su junski vazdušni napadi "uništili" iranske nuklearne ambicije, ali administracija sada kaže da želi da Iran potpuno zamrzne svoj nuklearni program i reši se preostalog obogaćenog uranijuma koji poseduje. Iran tvrdi da njegov nuklearni program nije usmeren na izgradnju nuklearnog oružja.

Tramp poslao moćnu armadu

U međuvremenu, Tramp je poslao ono što naziva moćnom vojnom "armadom" u region, uključujući nosač aviona, najmanje 11 drugih ratnih brodova, plus više od desetak lovaca F-15 i drugih ratnih aviona stacioniranih u obližnjim bazama.

Nije jasno koliko se američkih državljana trenutno nalazi u Iranu.

Prošlog meseca, najveći protesti koji su potresli Iran u više od četiri decenije doveli su do brutalnog obračuna. Tačan broj ubijenih nije jasan, ali procene široko citirane američke organizacije za zaštitu ljudskih prava "Aktivisti za ljudska prava u Iranu" približavaju se broju od skoro 7.000 mrtvih.